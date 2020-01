Efemérides del 17 de enero

Escucha la nota:



Este 17 de enero nacen los actores James Earl Jones, Jim Carrey, Viridiana Alatriste y Betty White, la actriz con la carrera más longeva según el Libro de los Récord Guinness; los músicos Carlos Alberto “Indio” Solari, Mick Taylor, Kai Hansen, Ryuichi Sakamoto y Paul Young; la cantante Simone Simons ; el DJ Tiësto, y el cineasta Luis Estrada.

En esa misma fecha, en cambio, mueren el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa; los actores Richard Crenna, Virginia Mayo, Fernando Guillén y Faten Hamama; así como el músico Clarence Henry Reid, conocido como “Blowfly”. Además, se crea en México la Cineteca Nacional y aparece la primera historieta de Popeye, el marino.

1900.- Nace José Pablo Arias, mejor conocido como Pepe Arias, actor cómico argentino. Pionero del cine sonoro, participa en 24 filmes y triunfa en las revistas del Maipo y El Nacional, en tanto que en 1934 entra en el mundo de la radio y hace famosos sus monólogos de corte político, por los que fue censurado de 1952 a 1955. Trabaja en escena hasta fines de 1966. Muere el 23 de febrero de 1967.

1903.- Nace el cantante cubano de boleros Antonio Machín, intérprete de amplio prestigio por temas como El manisero, Dos gardenias y Angelitos negros. Su fecha de nacimiento es dudosa, se mencionan el 8 o el 11 de febrero, pero él celebra su cumpleaños el 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad del que era devoto. Muere el 4 de agosto de 1977.

1922.- Nace la estadounidense Betty White, actriz de cine, radio y televisión, comediante, productora, escritora y activista de los derechos de los animales. Ganadora de siete premios Emmy, destaca su papel de “Rose Nylind” en cuatro series de televisión; por su participación en varios programas de juegos es considerada “La primera dama de los concursos”. En 2014 es reconocida por los Récords Guinness como la actriz con la carrera más longeva.

1927.- Nace la actriz, cantante de jazz y bailarina estadounidense Eartha Kitt. Autodenominada La primera chica material, desarrolla una amplia carrera discográfica y en cine, además de ser reconocida su breve participación como “Gatúbela” en la serie Batman de los años 60. Nominada a premios Emmy, Tony y Grammy, canta en 100 países y en 10 idiomas. Muere el 25 de diciembre de 2008.

1929.- Aparece la primera historieta de Popeye, el marino, creada por el dibujante de cómics Elzie Crisler Segar, en la tira cómica Timble theatre de king features syndicate publicada en The New York Evening Journal.

1931.- Nace el actor estadounidense James Earl Jones, uno de los más versátiles y destacados histriones de raza negra. Participa en filmes como La gran esperanza blanca, Claudine, El exorcista II y La guarida del león: el regreso del rugido, además de presta su voz a “Darth Vader” en La guerra de las galaxias. También trabaja en series de televisión como Raíces. En 2011 recibe un Oscar honorífico.

1933.- Nace la cantante y actriz italoegipcia Dalida, cuyo verdadero nombre es Iolanda Gigliotti. En 1954 gana el concurso Mis Egipto. En 1981 es la primera mujer en recibir un Disco de Diamante tras vender más de 125 millones de discos con temas cantados en 10 idiomas. Muere el 3 de mayo de 1987.

1943.- Nace el músico estadounidense Chris Montez, cuyo verdadero nombre es Ezekiel Christopher Montañez. Influenciado por sus raíces hispanas y el éxito de Ritchie Valens, en 1962 lanza el sencillo Let’s dance que alcanza el número uno del Top 10, a los que siguen Let´s do the limbo, The more I see you y Sunny.

1944.- Nace en Madrid, España, la actriz Concha Cuetos, quien participa en filmes como Mi hijo Arturo y La mujer de mi vida. En 2009 presenta la obra Llama un inspector en su ciudad natal, mientras que en televisión destaca en Don Baldomero y su gente, Verano azul, Farmacia de guardia y Rabia.

1949.- Nace el guitarrista inglés Mick Taylor, quien fuera parte de la banda británica The Rolling Stones. Se incorpora al grupo en 1969, pero en 1974 es sustituido por Ron Wood. Colabora después con artistas como Bob Dylan, Jack Bruce, Alvin Lee y Mike Oldfield, además de lanzar algunos discos en solitario.

1949.- Nace en Nueva York el actor, escritor, artista de variedades, director, productor y compositor estadounidense Andy Kaufman. Participa en la serie de televisión Taxi, con la que obtiene 18 premios Emmy. Produce Andy funhouse, de la que crea el tema On, the cow goes moo. Muere el 16 de mayo de 1984 de cáncer.

1949.- Nace el músico y compositor argentino Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari. Uno de los artistas más influyentes y reconocidos en su país, participa en las bandas Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Como solista graba El tesoro de los inocentes, Porco Rex, El perfume de la tempestad y Pajaritos, bravos muchachitos.

1950.- Nace la actriz española Cristina Galbó. Debuta en cine a los 13 años con la película Del rosa al amarillo, luego actúa tanto en España como en Italia en filmes del género de terror como La residencia. También trabaja en teatro y televisión, antes de retirarse del mundo del espectáculo.

1952.- Nace el compositor, escritor, músico, productor, activista y cantante japonés Ryuichi Sakamoto, quien trabaja en las principales bandas de rock y música moderna de su país. Realiza las bandas sonoras de películas como Feliz Navidad, El último emperador y The revenant, además de crear la música de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Actúa en el filme Merry christmas Mr. Lawrence.

1954.- Nace el actor argentino Raúl Taibo. Su nombre real es Raúl Jorge Tignanelli Mascaró. Trabaja en las películas Hipólito y Eva, Los días que me diste donde caracteriza a “Tito” y Sin querer queriendo. También actúa en programas como Por amor a vos, telenovelas como Piel naranja y Una voz en el teléfono, además de en teatro con obras como Mi familia es así.

1954.- Nace la cantautora y activista española Marina Rossell. Exponente de la segunda generación de la Nova Cançó. Colabora y graba con un gran número de autores e intérpretes, entre ellos Georges Moustaki, Lluis Llach, Montserrat Caballé y Luis Eduardo Aute, entre otros. Ha lanzado más de 20 álbumes en solitario, entre ellos Cançons de la resistència de 2015. Activista del catalanismo, os valores democráticos, la paz y los derechos de las mujeres

1955.- Nace en Virginia el músico, escritor y activista estadounidense Steve Earle, quien compone temas como Harlan man, Texas eagle y Continental trailways blues. Activista contra la guerra en Irak, las minas antipersona y la pena de muerte. Actúa en la serie The Wire, además de escribir el libro Doghouses roses y una obra de teatro.

1956.- Nace el cantante y músico británico Paul Young, quien se da a conocer en los espectáculos a mediados de los 80 con temas como Everytime you go away, Wherever I law my hat, That’s my home, Come back and stay y Both sides now y Senza una donna, entre otros. Toca piano, guitarra y bajo.

1959.- Nace la cantante Susanna Hoffs, vocalista y guitarra rítmica del grupo The Bangles, con el que lanza álbumes como All over the place, Different light y Everything. Además, ha editado tres discos como solista.

1962.- Nace el actor canadiense Jim Carrey, una de las estrellas indiscutibles de la comedia en los últimos años. Entre sus más conocidos filmes están Ace ventura, La máscara, Todopoderoso, Dick y Jane y El grinch. Presta su voz para la película animada Horton hears a who.

1962.- Nace el director, guionista, escritor y productor de cine mexicano Luis Estrada. Reconocido por sus controversiales filmes La ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta entre otros. Es hijo del también cineasta José “El Perro” Estrada.

1963.- Nace la actriz mexicana Viridiana Alatriste, hija de la también actriz Silvia Pinal y del productor Gustavo Alatriste. Actúa en la serie de televisión Cachún, cachún, ra ra, en la obra de teatro Tartufo y en la telenovela Mañana es primavera. Muere en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982.

1963.- Nace el músico alemán Kai Hansen, uno de los más influyentes del heavy metal, a veces llamado “el “padre o el dios” del power metal” y del metal melódico. Empieza su carrera en 1979 en una banda llamada Iron Fist, junto a Piet Sielck, que después llaman Second Hell. En 1984 funda Helloween junto a Michael Weikath.

1969.- Nace el actor británico de cine y televisión Naveen Andrews. Su primera aparición cinematográfica la hace en la película London kill me, aunque la primera película de éxito en la que participa es El paciente inglés interpretando a Kip. Realiza intervenciones en series de televisión como Lost y Sense8.

1969.- Nace el guionista y director de cine sueco Lukas Moodysson. A los 23 años ya había escrito cinco colecciones de poemas y una novela. Decide comenzar con la dirección cinematográfica para producir menos introvertidamente. Entre sus filmes están Fucking Åmål, Lilia para siempre, Mamut y Somos lo mejor.

1969.- Nace el DJ de música dance-trance y productor holandés Tiësto, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest. Con ocho álbumes de estudio, dos de ellos compilatorios, obtiene premios como un Grammy en 2015 por mejor grabación remezclada y un año después el Edison Award, de la Academia holandesa, por su aportación a la música actual. Funda el sello Musical Freedom. En 2018 lanza los temas Grapevine y Jackie Chan que ha reunido más de 500 millones de “streams” y 110 millones de vistas con el video.

1971.- Nace el rapero, DJ y productor estadounidense Jonathan Mortimer Smith, quien se presenta con el nombre artístico de Lil’ Jon. Pionero del crunk, subgénero del hip-hop que combina elementos del southern rap y bass music. Debuta en 1998 con un disco. Participa en el programa Celebrity Apprentice y ahora trabaja en clubes en Las Vegas.

1971.- Nace en Michigan Robert James Ritchie, mejor conocido como el músico y compositor Kid Rock. Creador de temas para series de televisión como Stripperella, The shield y Sunday night heat. Es reconocido por piezas como Bawitdaba, Only God knows why, Cocky, Forever, Cowboy y Warm winter, ha difundido 10 álbumes de estudios.

1971.- Nace la escritora y actriz francesa de cine y teatro Sylvie Testud. En 1991 comienza a hacer pequeños papeles en películas como Carne, L’histoire du garçon qui voulait qu’on l’embrasse y Love, pero el gran éxito le llega en 1997 con Jenseits der stille. También participa en Sagan, Lourdes y Le Jour J.

1972.- Nace el actor, productor y presentador argentino Gastón Pauls. Inicia su trabajo en la televisión como conductor de un programa de videoclips, antes de protagonizar la telenovela Montaña rusa. Entre su extensa filmografía están Nueces para el amor, El lugar donde estuvo el paraíso, Iluminados por el fuego, La demolición, Fuga, El sereno y el documental Sila como narrador.

1972.- Nace Ken Hirai, cantante y compositor japonés de soul y rythm and blues. Debuta en 1995 con el tema Junk precious pero destaca tres años después con Love love love. Ha lanzado ocho álbumes y dos discos “conceptuales”. Con gran impacto en el continente asiático.

1974.- Se funda en México la Cineteca Nacional, encargada de rescatar, preservar, difundir y restaurar las obras cinematográficas. Ésta prácticamente desaparece tras un incendio el 22 de marzo de 1982, tras el cual es reconstruida y vuelve a inaugurarse el 27 de enero de 1984.

1975.- Nace el actor estadounidense y de ascendencia puertorriqueña Freddy Rodríguez. Conocido por su papel de “Federico Rico Díaz” en la serie Six feet under, también actúa en The night shift. Participa en el video Into the night del grupo Santana, y también en el video del tercer sencillo de la cantante Fergie, Glamorous.

1981.- Nace el cantante de rhythm and blues y actor afroamericano William Ray Norwood Jr., conocido como Ray-J. Actúa en los programas de televisión The Sinbad show y Moesha con su hermana Brandy. A los 14 años lanza su primer disco Everything you want, actualmente protagoniza el programa de realidad Love and hip hop Hollywood.

1984.- Nace el DJ, productor y modelo escocés Calvin Harris, cuyo nombre real es Adam Richard Wiles. Especializado en electropop, house y dance, ha compuesto y producido para otros artistas como Rihanna y Florence Welch.

1985.- Nace la cantante neerlandesa Simone Simons. Es mezzosoprano, vocalista del grupo de metal sinfónico y gótico Epica. Colabora con artistas como Primal Fear, Kamelot, Aina y Ayreon, Xystu.

1989.- Muere el cantautor, poeta y escritor uruguayo Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más representativas de la cultura popular y de protesta latinoamericanas. Debuta en 1963 con éxitos, distinciones, presentaciones internacionales y una discografía numerosa. Censurado tras el golpe militar en 1973, durante la dictadura vive exiliado en España y México. Regresa a su país en 1984 y cuatro años después publica su libro Por si el recuerdo. Nace el 10 de marzo de 1936.

1994.- Nace la actriz británica Lucy Boynton. Conocida especialmente por actuar en la película Ballet shoes, junto a Emma Watson. Además, actúa en Miss Potter y Sense and Sensibility. 2003.- Muere de cáncer el actor estadunidense Richard Crenna, célebre por su personaje de oficial del grupo Boinas verdes, que es mentor de “Rambo” (Sylvester Stallone). Inicia su carrera con la serie Our miss Brooks, 20,000 mil leguas de viaje submarino, Jade y Secretos de familia. Nace el 30 de noviembre de 1926.

2004.- Muere a los 88 años el productor Ray Stark, legendario personaje de Hollywood quien proyecta la carrera de Barbra Streissand. Produce clásicos como Funny girl y La noche de la iguana. En 1980 es galardonado por la Academia de Artes y Ciencias con el Premio Homenaje Irving G. Thalberg por su trayectoria.

2004.- El líder de la banda rockera U2, Bono, recibe del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. un reconocimiento por su labor humanitaria.

2005.- Muere la actriz estadounidense Virginia Mayo. En 1944 protagoniza la película The princess and the pirate, con Bob Hope. Interviene en películas con Danny Kaye, Dana Andrews o Gregory Peck, y su popularidad crece con filmes como Camino a la hora, El halcón y la flecha y Juntos hasta la muerte entre otros. Nace el 30 de noviembre de 1922.

2008.- Muere el actor estadounidense Allan Melvin, conocido por The Phil Silvers show, sus papeles de “Sam Franklin” en La familia Brady y de “Barney Hefner” en All in the family. También actor de doblaje, hace la voz de “Bruto” en la caricatura Popeye. Nace el 18 de febrero de 1923.

2010.- Avatar y su director James Cameron se convierten en los triunfadores de la 67 entrega anual de los Globos de Oro, al ganar las categorías estelares de la Mejor Cinta Dramática y el Mejor Director de 2009.

2011.- El documental mexicano Culpables de inocencia, de la cineasta Natalia Armienta, es galardonada en la quinta edición del Festival de Cine Social y Derechos Humanos de Valparaíso, Chile 2011.

2013.- Muere el actor español Fernando Guillén. Trabaja en cientos de producciones de cine, teatro, televisión y doblaje. En cine participa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre y Don Juan de los infiernos, por la que obtiene un Goya. Nace el 22 de noviembre de 1932.

2015.- Muere la cantante rusa Origa, quien tuvo una exitosa carrera en Japón como cantante de los animes de la franquicia Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, Second GiG y Solid State Society. Nace el 12 de octubre de 1970.

2015.- Muere la actriz egipcia Faten Hamama, icono del cine árabe, una de las más prominentes artistas de Egipto desde la década de los 50 hasta principios de los 70. Salta a la fama en 1946 con la película Angel of Mercy, de Malak al Rahma. Nace el 5 de febrero de 1931.

2016.- Fallece Clarence Henry Reid, mejor conocido como “Blowfly”. Músico, compositor y productor estadounidense, considerado el primer rapero y apodado el “padrino del hip hop”. Como Reid escribe y canto temas del funk más tradicional; como Blowfly compuso canciones de alto contenido sexual. Edita casi 30 álbumes, el último de ellos, titulado 77 Rusty Trombones, es difundido de manera póstuma.

2017-. Fallece el actor cubano Manolo Coego. Pionero de la televisión de su país, comienza su carrera a los 17 años, actúa en telenovelas como Doña Bárbara, Un romance cada jueves y La novelas de las 10. También destaca en las radionovelas. Deja Cuba en 1961 rumbo a Venezuela, donde actúa en el filme Lujuria tropical y telenovelas como La gata y Yo compro a esa mujer. En 1974 viaja a Miami, Estados Unidos, donde sigue su carrera. Nace el 22 de enero de 1927.

2018.- La cantante colombiana Shakira anuncia que no se operará las cuerdas vocales, como le han sugerido los médicos, para reducir la hemorragia que sufre y que le ha obligado a suspender su gira mundial El Dorado Tour, que ya desde noviembre de 2017 había suspendido.

2019.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien interpreta a “Cleo” en la multipremiada cinta Roma, de Alfonso Cuarón, protagoniza la portada de The Hollywood Reporter, una de las revistas más importantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos.