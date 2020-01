Efemérides del 16 de enero

Escucha la nota:



Un 16 de enero nacen los actores Katy Jurado quien cumpliría 96 años, Freddy Fernández “El Pichi” que llegaría a 85, Pedro Mari Sánchez y Kabir Bedi; el cineasta John Carpenter; las cantantes Sade y Aaliyah; el guitarrista Nick Valensi; el productor Rene Angelil, y la modelo Kate Moss.

En esta fecha, también mueren los actores Carole Lombard, Bernard Lee, Arnaldo Berríos y Alfonso del Real, así como el músico Charles “Bobo” Shaw”. En esta fecha aparece la primera publicación de “Superman” en historietas.

1924.- Nace la actriz mexicana Katy Jurado. María Cristina Estela Marcela Jurado García, su nombre real, debuta en el mundo del espectáculo a los 16 años, actúa en más de 70 películas durante la Época de Oro del cine nacional, como Internado para señoritas, Nosotros los pobres y Cárcel de mujeres. También sobresale en Hollywood, donde es columnista, periodista de radio y crítica taurinas, hasta debutar en 1951 con El torero y la dama. Por Solo ante el peligro recibe un Globo de Oro. Es la primera mujer latina nominada al premio Oscar, como Mejor Actriz Secundaria por La lanza rota. También trabaja en Broadway, en películas italianas y series estadounidenses. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Muere el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, Morelos.

1934.- Nace el actor mexicano Alfredo Jesús “Freddy” Fernández, conocido como “El Pichi”. Inicia como actor juvenil, junto a Pedro Infante. Actúa en más de 90 películas, entre ellas Los amores de Chucho el Roto, Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, además de 25 obras de teatro y nueve series de televisión. Muere el 10 de mayo de 1995 en la Ciudad de México, por cáncer de esófago.

1939.- Aparece la primera publicación de Superman en un libro de historieta. El personaje es creado en 1938 por dos jóvenes estudiantes de Cleveland, Ohio: Jerry Siegel, quien tiene la idea del nuevo héroe, y Joseph Shuster, quien lo dibuja.

1942.- Nace en Québec el cantante, músico y mánager Rene Angelil. Esposo y representante de la cantante Céline Dion, famosa por el tema My heart will go on. Comienza su carrera como integrante del grupo Los Baronets, pero abandona esa carrera para dedicarse a producir y representar artistas. Muere el 14 de enero de 2016.

1942.- Muere en un accidente aéreo la actriz estadounidense Carole Lombard. Trabaja en más de 70 películas en su carrera como The best man, Show folks, Dynamite, Virtue, Supernatural y To be or not to be. En 1939 contrae nupcias con Clark Gable. Nace el 6 de octubre de 1908.

1944.- Nace James Wayne “Jim” Stafford, comediante, cantante, compositor y guitarrista estadunidense. Forma parte del grupo Gram Parsons, pionero en el rock country. Forma parte de los grupos The Legends y The Rumors. Toca guitarra, órgano, piano, banjo y armónica, tiene éxitos como Spiders and snakes y Turn loose of my leg. Dueño de un teatro en Missouri desde 1990.

1946.- Nace el cantante y pianista estadounidense Ronnie Lee Milsap. Destaca por los discos Only one love, True believer, Lost in the fifties tonight, Legend in my time y Where my heart is, entre otros. En 1990 publica su autobiografía. Gana seis premios Grammy, en 2014 ingresa al Salón de la Fama del Country. En enero de 2019 lanza el disco The duets.

1946.- Nace el actor Kabir Bedi, en Bombay, India. Comienza su carrera en teatro, es reconocido por su labor en cine y televisión, por las series El príncipe del desierto, Hospital general y Sandokan, así como la continuación de esta última. Participa en películas como Octopussy de la saga James Bond; en 2005 protagoniza Taj Mahal: An eternal love story. Actúa en Hollywood, Bollywood y Europa. En 2018 se casa con la productora Parveen Dusanj.

1948.- Nace en Nueva York el director de cine, guionista, productor y compositor John Carpenter. Uno de los más renombrados e influyentes directores de cine de terror, aunque también realiza cintas de comedia, acción, drama, antologías y una biopic de Elvis Presley. Entre sus películas se encuentran Vampiros, En la boca del miedo, Escape de Nueva York, La cosa, Dark star y La noche de Halloween. Compone la banda sonora de la secuela de Halloween, de la que también es productor ejecutivo.

1954.- Nace el actor y director español Pedro Mari Sánchez. Inicia su carrera como actor infantil, famoso por las películas La gran familia, El beso de la tierra, Una pareja perfecta, Amor de hombre, Esposados, Viento de cólera y las series de televisión Si yo fuera rico y La divina Filote, entre otras. Como cantante debuta en 1979 con el álbum Encuentro. Figura del teatro español.

1957.- Nace en Buenos Aires, Argentina, el actor Ricardo Darín. Tiene más de 40 participaciones en televisión y cine, como La culpa, Abierto día y noche, La rosales y El faro. Entre las producción cinematográficas en las que participa están Amorosa soledad, Relatos salvajes y El amor menos pensado.

1957.- El legendario Cavern Club de Liverpool abre sus puertas. Años más tarde le da la oportunidad de tocar allí a un grupo de la ciudad, The Beatles.

1958.- El actor y escritor rumano Edward G. Robinson, quien tiene casi 100 películas, entre las que están Blackmail, Destroyer y Tampico, entre otras, se casa con Jane Robinson.

1959.- Nace la cantante nigeriana Sade, cuyo nombre verdadero es Helen Folasade Adu. Inicia su carrera con Arriva. Posteriormente integra con el tecladista Andrew Hale y el bajista Paul Denman el grupo Sade. Graba ocho discos como Soldier of love y gana nueve premios Grammy. En 2012 es reconocida con la orden del Imperio Británico por sus méritos artísticos. En 2018 estrena los temas Flower of the universe de la banda sonora de Un viaje en el tiempo, cinta de Disney, y The big unknown para la película Widows.

1967.- Nace en Argentina el músico Marto Gutman. Cofundador y tecladista del grupo de reggae Los Pericos, junto a Ale Perico. La banda alcanza el éxito a finales de los 80 con su primer disco homónimo. Luego toca en solitario y con The Oligarcs.

1969.- Nace el músico y cantante sueco Pelle Yngve Ohlin. Su apodo en escena era Dead. Fundador y cantante del grupo sueco de trash black metal Morbid, con el que graba un disco. Lo deja en 1988 para unirse a la banda noruega de black metal Mayhem. Se suicida el 8 de abril de 1991.

1973.- Luego de 440 emisiones durante 13 años y medio, se transmite la última edición de Bonanza, una de las series del oeste más exitosas de los 60, creada por David Dortort. El programa de la cadena NBC se estrena el 12 de septiembre de 1959.

1974.- Nace la modelo británica Katherine Ann “Kate” Moss. Descubierta en 1988, en los años 90 es la modelo indispensable en las pasarelas. Imagen mundial de marcas internacionales, protagoniza más de 300 portadas de revistas en todo el mundo. En 2003 debuta como cantante en un disco de Primal Scream con el tema Some velvet morning. Dos años después sale a la venta su línea de ropa y lanza su primer perfume. En 2016 crea su agencia de modelos, Kate Moss Agency.

1974.- Nace el actor, director teatral y presentador de televisión español Ángel Llácer. Director de la Academia en el programa Operación triunfo y jurado en Tu cara me suena. Actúa en obras como La jaula de las locas y Un cop l’any (Una vez al año).

1974.- Nace la cantante, DJ, compositora, productora y bailarina puertorriqueña Marlisa Marrero Vázquez, más conocida como Lisa M o “DJ Miss M”. Primero mezcla géneros como salsa y merengue, es pionera del reggaetón y DJ de tecnohouse, house, dancehall y afrotech. Lanza temas como Trampa, Everybody dancing now.

1979.- Nace la cantante estadounidense de hip hop Aaliyah. Debuta en la película Romeo debe morir. Canta algunos temas para las películas Anastasia y Doctor Dolittle. Vende alrededor de 45 millones de discos durante y después de su carrera. Muere en un accidente de avión el 25 de agosto de 2001, en Bahamas.

1981.- Nace en Nueva York el guitarrista Nick Valensi. Forma parte de The Strokes, banda con tendencia de rock crudo de los 60 y 70. De manera paralela lidera y toca en el grupo CRX con temas como Broken bones y Ways to fake it.

1981.- Muere el actor británico Bernard Lee. Conocido por su rol como “M”, en los primeros 11 filmes de la saga de James Bond. Debuta en teatro a los seis años y para cine se especializa en papeles de detective. Aparece en más de 100 filmes, series de televisión y obras de teatro Nace el 10 de enero de 1908.

2002.- Muere el actor Alfonso del Real. Inicia su carrera en teatro. Al término de la Guerra Civil Española trabaja en varias compañías de zarzuela. Actúa en series de televisión como Plinio y Pueblo de mujeres, más de 500 obras teatrales y películas, como Muertos de risa y Eva 63. Nace en aguas inglesas a bordo del trasatlántico Alfonso XIII, cuando sus padres viajan a La Habana, Cuba, el 27 de diciembre de 1916.

2002.- El cantante David Bowie es hospitalizado en Estados Unidos, después de tener problemas al respirar. Mientras trabajaba en su estudio, en la ciudad de Miami, Florida, de manera repentina empieza a sentir molestias en el pecho.

2004.- El cantante estadounidense Michael Jackson arriba a la corte municipal de Santa María para asistir a una audiencia para conocer los cargos criminales que se le imputan por abuso sexual a un menor de edad; se declara inocente.

2005.- Muere el actor español Agustín González. Destaca en cine y televisión; hace más de 170 trabajos a lo largo de su carrera artística. Los últimos años participa en las series de televisión Paco y Vera y La vida de Rita, además de la película El último día del principio de tu vida. Nace el 24 de marzo de 1930.

2006.- Se convierte la película Brokeback mountain en la máxima triunfadora de los Globos de Oro al ganar cuatro trofeos, en la 63 entrega anual de premios a lo mejor de la industria del cine y televisión otorgada por la prensa extranjera en Estados Unidos.

2011.- Muere por un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, el compositor, arreglista y director de orquesta español Augusto Algueró Dasca, autor de canciones como Tómbola y La chica ye-ye. Nace el 23 de febrero de 1934.

2013.- Pasan a ser del dominio público los temas Ámame y Posdata: te amo, de The Beatles, al cumplir 50 años de su creación, luego de que expiraran los derechos de autor.

2015.- Muere la cantante china Yao Beina, participante en la versión china de La voz y quien interpretó la canción para el popular drama The legend of Zhenhuan. Diagnosticada con cáncer de mama en 2011, emprendió una campaña de difusión para la población. Nace el 26 de septiembre de 1981.

2016.- El actor chileno Arnaldo Berríos fallece a los 87 años, tras una cirugía. Reconocido histrión, fundador de la Agrupación Teatral Valparaíso (Ateva), participa en decenas de montajes y profesor. Además, actúa en cintas como Valparaíso mi amor y Caliche sangriento, además de programas de televisión, entre ellos Cerra Alegre y Los capos. Nace el 27 de septiembre de 1928.

2017.- Muere el baterista estadounidense Charles “Bobo” Shaw. Dirige el grupo de jazz Human Arts Ensamble, miembro fundador del Black Artists Group. También toca trombón, bajo y percusiones. Nace el 15 de septiembre de 1947.

2018.- Fallece el guionista, productor y realizador Rafael Sylva, icono de la radiodifusión en Venezuela. Productor de Nuestro insólito Universo, programa de radio con una duración de cinco minutos y que se transmitió durante 50 años. También pintor, participa en varias bienales. Nace en caracas el 4 de octubre de 1926.

2018.- Muere el productor y músico Dave Holland. Baterista de bandas de heavy metal como Judas Priest, Trapeze y Sreaming Jets. Condenado a ocho años de cárcel por abusar sexualmente de una adolescente con problemas mentales. Nace el 5 de abril de 1948.

2019.- “Los cazafantasmas” están de regreso con el primer adelanto de su nueva entrega. El video de casi un minuto muestra una noche con un fuerte viento, aparece un granero, adentro un objeto tapado con una lona que el viento recorre para revelar que es el carro icónico de los cazafantasmas, seguido de esto la pantalla revela la leyenda “Verano 2020”.