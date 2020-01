Efemérides del 14 de enero

Un 14 de enero nacen los cineastas Alejandro Galindo y Steven Soderbergh, la escritora Caridad Bravo Adams, el actor Kuno Becker, los cantantes Salvador “Chava” Flores, José Luis Rodríguez “El Puma” y Dave Grohl.

En esa misma fecha mueren los actores Humphrey Bogart, Ofelia Guilmáin, María Cabral y Alan Rickman; el director italiano Franco Citti; además del músico y mánager canadiense René Angelil.

1901.- Nace la actriz estadunidense Virginia Daniels. Debuta en teatro a los tres años y uno después, en cine, donde actúa en películas como El señorito primavera, Los millones de Paulina y La colegiala altiva. En 1941 se retira de la pantalla grande y con su esposo, el actor Ben Lyon, se convierte en estrella de la radio británica. Muere el 15 de marzo de 1971 en Reino Unido.

1906.- Nace en Monterrey, Nuevo León, el director de cine, dramaturgo, ensayista y guionista mexicano Alejandro Galindo. A lo largo de su carrera dirige más de 80 películas, entre ellas las clásicas Cuando México duerme, Campeón sin corona y Esquina bajan. Muere el 1 de febrero de 1999.

1908.- Nace en Villahermosa, Tabasco, la escritora y periodista mexicana Caridad Bravo Adams, hija de padres cubanos. Escritora de poesía, una obra de teatro, novelas como Corazón salvaje y Bodas de odio que fueron adaptados para telenovelas y cine, así como radionovelas, entre ellas Yo no creo en los hombres. Muere el 13 de agosto de 1990.

1908.- Nace el estadunidense Russ Columbo, cantante, violinista y actor conocido sobre todo por su sintonía You call it madness, But I call it love, por su composición Prisoner of Love. Considerado uno de los primeros “crooners”, al que llegaron a considerar “el Valentino cantante” y competidor de Bing Cosby. Muere 2 de septiembre de 1934, cuando jugaba con una pistola antigua.

1909.- Nace el director estadunidense de cine y emisiones radiofónicas Joseph Losey. Entre los filmes que dirige están El muchacho de los cabellos verdes, Galileo, El sirviente, Accidente, El asesino de Trotsky, Chantaje a una esposa, Las rutas del sur y El merodeador. Muere el 22 de junio de 1984.

1914.- Nace Harold John Russell. Veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en uno de los dos únicos actores no-profesionales que han ganado un Premio Oscar y la única persona que ha obtenido dos premios de la Academia de Estados Unidos por el mismo papel, el de “Homero Parrish” en la cinta Los mejores años de nuestra vida, en 1947: uno como mejor actor de reparto y otro honorífico “por haber dado ánimos a los veteranos”. Muere el 29 de enero de 2002.

1920.- Nace el cantante, compositor, poeta y cronista musical mexicano Salvador “Chava” Flores. Es autor de más de 200 temas de profundo sentido popular como México, Distrito Federal, Llegaron los gorrones, Ingrata pérfida y La tertulia, entre muchas más. Participa en siete películas. Muere el 5 de agosto de 1987.

1924.- Nace el actor italoestadunidense Guy Williams, cuyo verdadero nombre era Armando Catalano. Salta a la fama por su papel de “El Zorro” en la serie de Walt Disney sobre ese héroe. Actúa en dos largometrajes y dos series de televisión, antes de irse a vivir a Argentina, donde muere el 30 de abril de 1989.

1932.- Nace la actriz sueca Harriet Andersson, hermana de Bibi Andersson y asidua intérprete de Igmar Bergman, así como de su marido Jörn Donner. Alcanza la fama con filmes como Un verano con Monika, Los enamorados, Un domingo de septiembre, Aquí empieza la aventura, Gritos y susurros y Fanny y Alexander. Trabaja en programas de televisión suecos como Final feliz.

1934.- Nace el actor británico Richard David Briers, quien participa en la película “Peter Pan”, dirigida por P. J. Hogan, así como muchas cintas de Kenneth Branagh. Comienza su carrera en teatro en los años 50 y una década después en cine. Destaca en la comedia de situación La buena vida. Fallece el 17 de febrero de 2013.

1937.- Nace la cantante estadunidense de country Billie Jo Spears. Debuta a los 13 años, desarrolla una exitosa carrera en su país, hasta los años 80 cuando viaja a Gran Bretaña, donde continúa su trabajo. Destaca con temas como Blanket on the ground y Harper Valley PTA. Fallece el 14 de diciembre de 2011.

1941.- Nace la actriz estadunidense Faye Dunaway. Participa en películas como Bonnie y Clyde, El pequeño gran hombre, Chinatown, Los cuatro mosqueteros, El viaje de los malditos, Ojos, La suplente y Jennifer’s shadow.

1943.- Nace el actor, empresario y cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”. Interviene en comedias musicales, programas de televisión y telenovelas, como Cristina Bazán, así como cuatro filmes. En 2014 lanza su más reciente álbum, Directo al espíritu y edita su autobiografía.

1943.- Nace la actriz argentina de cine, teatro y televisión Silvia Montanari. Trabaja en películas como El fuego y el soñador, Todo o nada, El desquite, El pibe cabeza, Proceso a la infamia, La gran ruta, El fuego y el soñador y El boteque. Trabaja en la obra de teatro Los Corruptelli.

1947.- Nace el boxeador mexicano y campeón del mundo de Peso Gallo, Rubén “El Púas” Olivares, considerado el último de los auténticos ídolos que ha tenido el boxeo nacional. Ha incursionado en teatro, televisión y cine, industria en la que filma 12 películas, entre ellas Las glorias del gran púas y Nosotros los feos.

1948.- Nace el productor, compositor, empresario, actor y músico estadunidense Joseph Henry “T-Bone” Burnett. Crea temas para películas como The soul of a man, O brother!, Cold mountain y Los juegos del hambre, además de series de televisión, entre ellas True detective. Ganador de 13 premios Grammy.

1949.- Nace el director y guionista estadunidense Lawrence Kasdan, famoso por escribir los guiones de El guardaespaldas, El imperio contraataca y El regreso del jedi, y por crear con George Lucas y Steven Spielberg el personaje de Indiana Jones, del cual escribe el guion En busca del arca perdida.

1949.- Muere el pianista, compositor y crítico musical español Joaquín Turina, quien influido por el impresionismo busca también la inspiración en el folclor andaluz. En 1913 obtiene reconocimiento con su obra La procesión del Roco. Es nombrado en 1941 Comisario Nacional de Música. Nace el 9 de diciembre de 1882.

1951.- Nace la actriz española Carme Elías. En 1974 inicia su carrera teatral con La señorita Julia, de Adolfo Marsillach. Debuta en cine con La orgía, de Francesc Bellmunt, pero su popularidad crece en 1983 gracias a la televisión, con la serie Anillos de oro.

1957.- Muere de cáncer en la garganta el actor estadunidense Humphrey Bogart. Actúa en El halcón maltés, La reina de África y Casablanca, entre otras películas que lo dan a conocer a nivel mundial. Gana tres premios Oscar por Mejor Actor. Nace el 23 de enero de 1899.

1959.- Nace el músico y cantante alemán Geoff Tate, vocalista de rock y heavy metal, mejor conocido por su trabajo con la banda de metal progresivo Queensrÿche. En 2002 lanza al mercado su primer álbum en solitario.

1963.- Nace el director de cine, guionista, editor, fotógrafo y productor estadunidense Steven Soderbergh. Creador de éxitos como Buenas noches y buena suerte, Eros, Ocean’s 12, Insomnio, Full frontal, Solaris, Bienvenidos a Collinwood, Waking life, Ocean’s eleven y El argentino, basado en la vida de Ernesto “Che” Guevara.

1964.- Nace el actor británico Mark Addy, quien interpreta el papel de “Bill Miller” en la serie Still standing. Ha intervenido en películas como The full monty, e interpreta el papel de “Pedro Picapiedra” en Los Picapiedra en viva rock Vegas.

1965.- Nace el actor y político español Toni Cantó. Algunas de las películas en las que interviene son Eres mi héroe y Todo sobre mi madre. Su protagónico en la serie 7 vidas proyecta su carrera a nivel internacional. Participa en los partidos Vecinos por Torrelodones y Unión, Progreso y Democracia, es diputado en valencia.

1966.- Nace el músico y cantante finlandés Marco Hietala. Es bajista y vocalista de heavy metal, lo que lo ha convertido en icono en la escena del metal en su país natal. Actualmente es miembro de Nightwish.

1967.- Nace el rockero estadunidense Zakk Wylde. Graba los álbumes Libro de sombras, Vaquero acústico y Kings of damation. Participa además con Ozzy Osbourne y la banda Black Label Society. Ingresa en el Salón de la Fama de los Guitarristas.

1967.- Nace la actriz británica Emily Watson. Entre las películas en las que ha actuado están Dragón rojo, Embriagado de amor, Abajo el telón, Las cenizas de Ángela, Contra viento y marea y Miss Potter.

1968.- Nace el actor y músico estadunidense James Todd Smith III, rapero mejor conocido por su nombre artístico LL Cool J. Destaca por sus baladas románticas como I need love y por sus temas hardcore rap como I can’t live without my radio. Además, actúa en SWAT y Los ángeles de Charlie, entre otros filmes.

1969.- Nace el músico estadunidense Dave Grohl, ex baterista de la banda Nirvana, con la que alcanza fama internacional. Actualmente es líder del grupo Foo Figthters, el cual, con el álbum homónimo, lanzado sin mucha promoción, logra éxito con el tema This is a call.

1975.- Nace el actor español Rodolfo Sancho, hijo del también actor Sancho Gracia. Su extensa filmografía incluye varios papeles en televisión, como los de “Nico” en Al salir de clase y Ángel, en La señora.

1976.- Muere el compositor y músico de tango argentino Juan D’Arienzo, intérprete de famosos temas como Una ventana al éxito, La voz de mi ciudad, El cantor del pueblo, Yo quiero ser bataclana y Melodías porteñas. Nace el 14 de diciembre de 1900.

1977.- Nace el cantante de reggaetón Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel. Forma parte del dueto Wisin y Yandel, aunque también actúa como solista.

1977.- Muere el actor británico Peter Finch, cuyo nombre completo es Frederick George Peter Ingle-Finch, quien participa en películas como Un mundo implacable, Otelo, El detective, Siempre estoy sola y Los guerreros. Nace el 28 de septiembre de 1916.

1977.- Se lanza una recopilación con los grandes éxitos del cantante británico George Harrison, quien pertenece a la legendaria banda The Beatles.

1978.- Nace el actor mexicano Kuno Becker. Actúa en telenovelas como Para toda la vida, Te sigo amando, Pueblo chico, infierno grande, El alma no tiene color y Soñadoras, así como con Gool. Presta su voz para el filme animado Tres reyes magos. Este 2016 estrenará el filme 108 costuras.

1978.- Nace el productor musical estadunidense Justin Smith, conocido como Just Blaze. Ha trabajado para The Beastie Boys, Jay-Z, Usher, MF DOOM, Kanye West, Busta Rhymes, Jadakiss, Memphis Bleek y Eminem. Grabó varias pistas para el popular videojuego Tiger Woods PGA Tour 2004 y NBA Street Vol. 2, en el que es uno de los personajes del video juego.

1978.- El grupo británico Los Sex Pistols da su último espectáculo en vivo en Winterland, San Francisco, y después de este concierto se desintegra.

1981.- Nace Rosa López, cantante española, ganadora del concurso televisivo Operación triunfo en su primera edición (2002). Ese año es elegida para representar a España en Eurovisión en la gala celebrada en Tallin, Estonia, donde queda en séptima posición con la canción Europe’s living a celebration.

1986.- Nace el músico británico 50 Pence, nombre artístico de Liam Don. Famoso por parodiar a la estrella de hip hop 50 Cent, además de los sencillos del rapero de Queens por rimas donde habla de la cultura británica del pub.

1986.- Muere la actriz estadunidense Donna Reed, quien logra gran popularidad en las décadas de los 50 y 60 por sus trabajos en televisión y cine. Gana un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por la película De aquí a la eternidad. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nace el 27 de enero de 1921.

1989.- Nace la cantante, bailarina y actriz británica Frankie Sandford. Forma parte de la banda The Saturdays. Previamente fue parte de la banda S Club 8, con la cual protagoniza un programa de televisión juvenil llamado I dream, antes de que la misma se separara.

1990.- Se transmite el primer episodio piloto de Los Simpsons, un programa que Matt Groening concibe tan sólo 15 minutos antes de una entrevista en Fox. A más de 20 años de su creación, es uno de los más famosos del mundo.

1992.- Muere el músico estadunidense Jerry Nolan, integrante de la banda de rock New York Dolls, y quien posteriormente forma el grupo The Heartbreakers, al que pertenece hasta su muerte.

1996.- La película Bienvenido/Welcome, del realizador mexicano Gabriel Retes, gana el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Otras de sus películas son Nuevo mundo, Flores de papel, Los náufragos del Liguria, La ciudad al desnudo y Un dulce olor a muerte.

2000.- Muere la actriz estadunidense Meche Barba, cuyo nombre verdadero es Mercedes Barba Feito. Es rumbera del cine de los años 40. Actúa en películas como Los años de Greta, Lola Casanova, Músico, poeta y loco, Gran casino. Nace en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1922.

2003.- Muere en Los Ángeles, California, el productor estadunidense Paul Monash, quien realiza filmes como Matadero cinco, Carrie, La noche de los vampiros, Rescate en el barrio chino y Carrie 2. Nace en Nueva York el 14 de junio de 1917.

2003.- Muere Mel Bourne, considerado una institución en la industria fílmica estadunidense. Es colaborador habitual de Woody Allen como diseñador de producción y participa en algunos de sus mayores éxitos. Se desarrolla como director artístico y gana tres nominaciones al Oscar. Nace en Chicago el 22 de noviembre de 1923.

2005.- Muere la primera actriz Ofelia Guilmáin. Llega con el grupo de artistas e intelectuales españoles que se mudan a México durante la Guerra Civil Española. Trabaja en el cine mexicano y durante las últimas décadas de su vida se dedica al teatro y a la televisión. Nace el 17 de noviembre de 1921, en Madrid.

2006.- Muere la actriz estadunidense Shelley Winters, primera ganadora de dos premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto y quien actúa en La aventura del Poseidón. Fallece a causa de un infarto. Nace en Sant Louis, Missouri, el 18 de agosto de 1920.

2009.- Muere el actor de origen mexicano Ricardo Montalbán, conocido por sus múltiples películas y apariciones en la serie de televisión La isla de la fantasía. Nace el 25 de noviembre de 1920.

2010.- Muere a causa de cáncer el actor uruguayo Andrés Pazos. Participa en películas como El rey del río, Televapor, Whisky, La perrera, Quién dice que es fácil, entre otras. Nace el 16 de julio de 1945.

2011.- Muere de neumonía la cantante británica Trish Keenan. Forma parte de la banda género indie electronic, neo-psicodelia y pop sueño Birmingham Broadcast que se forma en 1995. Nace en l969.

2011.- La actriz húngaro-estadunidense Zsa Zsa Gabor se somete a la amputación de una parte de la pierna derecha, informa su publicista John Blanchette.

2013.- Muere el actor estadunidense Conrad Bain. A principios de su carrera interviene en películas como Lovers and other strangers y Bananas (de Woody Allen) antes de alcanzar el reconocimiento nacional por su trabajo en la televisión. Conocido por sus papeles como el “Doctor Arthur Harmon” en Maude y Phillip Drummond en Diff’rent Strokes. Nace el 4 de febrero de 1923.

2014.- La cantante Jennifer Lopez es demandada por Rodrigo Ruiz, quien le exige 10 mil dólares, acusándola de engaño y acoso sexual.

2015.- La más reciente cinta del serial Transformers apabulla la lista de nominados a lo peor del cine en 2014, al llevarse siete nominaciones.

2016.- Fallece Alan Rickman, actor inglés de larga trayectoria que sobresale en cine y teatro con la Compañía Real de Shakespeare. Participa en películas como Robin Hood, el príncipe de los ladrones, Sense and sensibility y Duro de matar, aunque las nuevas generaciones lo recuerdan más por su papel como “Severus Snape” en la saga de Harry Potter. Nace el 21 de febrero de 1946.

2016.- El director, guionista y actor italiano Franco Citti muere. Escribe, dirige y protagoniza el filme Cartoni aanimati, además de participar en películas como El decamerón, Mátalos y vuelve, El padrino e Infierno prometido. Nace el 23 de abril de 1935.

2016.- Muere René Angelil, cantante, músico y mánager canadiense. Casado con la cantante Celine Dion, a quien representa desde 1980. Comienza su carrera como integrante del grupo Los Baronets, pero abandona esa carrera para dedicarse a producir y representar artistas. Nace el 16 de enero de 1942.

2017.- En París fallece la actriz María Cabral, cuyo nombre completo es Maria da Conceicao Gomes Cabral. Conocida por sus actuaciones en largometrajes como Estado de sitio, Vidas, El cerco, El recado y Un adiós portugués, con lo cual se retira del medio artístico. Considerada la cara y el símbolo del llamado Nuevo Cine Portugués. Nace en Lisboa el 24 de abril de 1941.

2018.- Autoridades colombianas confirman el fallecimiento del rapero Samurái, quien en realidad se llamaba Héctor Éverzon Hernández Beltrán. El cuerpo del cantante fue hallado en una ladrillera el 4 de enero y hasta un mes después el Departamento de Medicina Legal de Bogotá confirma que se trataba del artista de 34 años, cuya causa de muerte “corresponde a politraumatismo por elemento contundente”. Samurái fue reportado como desaparecido desde el 13 de diciembre. Se hizo conocido en los años 90 y en 2003 crea el sello Sangre Oculta Récords. Nace el 4 de agosto de 1984.

2019.- La actriz Maty Huitrón, quien fuera presidenta vitalicia de la Casa del Actor, fallece a la edad de 82 años, confirma Yolanda Morales, titular de Prensa y Relaciones Públicas de la producción de Carla Estrada. Huitrón pertenece al elenco de actores de la llamada Época de Oro del cine mexicano. También trabaja en las teleseries Amor real, El privilegio de amar, Lazos de amor y Vivo por Elena, entre otras producciones de Televisa. En 1953 el fotógrafo Nacho López la inmortaliza con la emblemática serie Cuando una mujer guapa parte plaza por Madero, donde ella camina por el Centro Histórico hostigada por las miradas masculinas. Nace el 30 de enero de 1936.