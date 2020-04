¿Cuáles son las efemérides del espectáculo este 24 de abril?

Escucha la nota:



Un 24 de abril nacieron los cantantes Alejandro Fernández, Marisela y Kelly Clarkson; el cinefotógrafo Gabriel Figueroa; el conductor de televisión Raúl Velasco; las actrices Shirley MacLaine y Barbra Streisand, al igual que el director Richard Donner;

En tanto que fallecen los actores Bud Abbott, Yanis Chimaras, Marie-France Pisier, Claudia Paz y Don Gordon; el productor Allan Francovich, así como el cantante Billy Paul.

1907.- Nace el cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa, Artista de la lente, es considerado el “paisajista” del cine nacional. Su trabajo se ve reflejado en 235 películas filmadas en México y Estados Unidos, como “Salón México”, “María Candelaria”, “Los hijos de Sánchez”, “Cananea”, “Las abandonadas”, “Pedro Páramo” y “Macario”. Es nominado al Oscar por “La noche de la iguana”. En 1971 recibe el Premio Nacional de las Artes. Preside el grupo mexicano de apoyo a artistas de Hollywood perseguidos por el senador Joseph McCarthy por su presunta filiación comunista. Funda y dirige la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Muere el 27 de abril de 1997.

1908.- Nace la actriz estadounidense Marceline Day. Su carrera inició siendo niña en la década de 1910 y finalizó en la década de 1930. Contrajo matrimonio con el productor del cine mudo Arthur J. Klein. Tras divorciarse de él, se casó con John Arthur. Muere el 16 de febrero de 2000.

1913.- Nace el actor alemán Paul Esser. Recordado por haber sido el protagonista de la versión “Sender Freies Berlin”, de la serie de detectives “Tatort”. Muere el 20 de enero de 1988.

1914.- Nace el director, productor y actor cinematográfico estadounidense William Castle. Famoso por dirigir películas que promovía ambiciosamente, a pesar de ser habitualmente títulos de bajo presupuesto. Cinco de esas producciones fueron escritas por el novelista de aventuras Robb White. Muere el 31 de mayo de 1977.

1925.- Nace la actriz estadounidense Virginia Huston. Trabaja en muchas películas de cine negro de aventuras de entre 1940 y 1950. Fue la actriz número 90 en representar a “Jane”, la compañera de “Tarzán”, apareciendo en la cinta “Tarzan’s Peril”, de 1951. Muere el 28 de febrero de 1981.

1929.- Nace el actor, dramaturgo y periodista argentino Héctor Barreiros. Además de la tarea de dirección y actuación, trabaja en el diario “La capital de Rosario”, como periodista especializado en teatro y espectáculos. Muere el 20 de agosto de 2011.

1930.- Nace el cineasta estadounidense Richard Donner. Recordado por producciones comerciales como “La profecía”, de la que se hicieron dos secuelas, “The Goonies”, “Lady Halcón”, “Maverick”, y la saga de “Arma mortal”, que contribuyó al estrellato del actor Mel Gibson. Dirige además dos filmes de la saga del superhéroe “Superman”. En 2017 la Academia de Cine de Estados Unidos organiza un homenaje en honor a quien considera el “padre de las películas de superhéroes”.

1933.- Nace el conductor mexicano de televisión Raúl Velasco, famoso por el programa “Siempre en domingo”, que se transmite de manera ininterrumpida casi tres décadas, así como por “México, magia y encuentro”. Promueve a diversos artistas y festivales como Valores Juveniles, Juguemos a Cantar y Festival Acapulco. Muere el 26 de noviembre de 2006.

1934.- Nace la actriz, cantante, bailarina, escritora y activista estadounidense Shirley MacLaine, cuyo nombre real es Shirley MacLean Beaty. Hermana mayor del actor Warren Beatty. Inicia su carrera como bailarina en Broadway. Debuta en cine en 1955 con “Pero, ¿quién mató a Harry?”. Alterna la comedia y el drama, es nominada seis veces al premio Oscar, que gana por su actuación en “La fuerza del cariño”. En 1998 recibe el Globo de Oro por su contribución a la historia del cine y en 1999 un Oso de Oro en el Festival de Berlín. Escribe varios libros autobiográficos, para televisión actúa en “Glee” y “Coco Channel”, entre otros programas. En 2017 trabaja en el filme “The Last Word”.

1934.- Laureans Hammond presenta en Chicago el órgano sin tubos que acaba de idear y es adoptado como un icono de la cultura popular estadunidense. El llamado órgano Hammond da pie al nacimiento de la música electrónica actual.

1936.- Nace en Londres la actriz Jill Ireland. Trabaja en las películas “Los secretos de la cosa nostra” y “Chino”. Se casa con el actor Charles Bronson en 1968, con quien tiene una hija a la que nombran Zuleika. Muere a causa de cáncer de mama el 18 de mayo de 1990 en Malibú, California.

1942.- Nace en Brooklyn la actriz, cantante, productora, guionista, escritora, compositora, directora de cine, activista social y filántropa Barbra Streisand. Destaca en filmes como “Funny Girl”, “El príncipe de las mareas”, “Nace una estrella” y “Combate de fondo”. Como cantante ha ganado 52 discos de oro, 31 de platino y 13 de multiplatino. En 1977 se convirtió en la primera mujer en ganar un Oscar por componer la música al estándar atemporal “Evergreen”. Ha sido galardonada con los premios Oscar, Emmy, Grammy y Globo de Oro.

1945.- Nace el músico estadounidense Doug “Cosmo” Clifford. Conocido por su trabajo como baterista en la banda de rock Creedence Clearwater Revival.

1949.- Nace el actor de cine, teatro y televisión estadounidense Peter Friedman. Sus créditos en teatro incluyen “La visita de la anciana dama”, “Piaf and a Soldier’s Play”, “The Heidi Chronicles” y “Twelve Angry Men”. En televisión aparece en “Brooklyn Bridge” y tuvo varias apariciones en diversas series como “Miami vice”, “Ghost Whispered” y “Damage”.

1949.- Nace en República Dominicana el cantante, músico, director de orquesta y productor Wilfrido Rhadamés Vargas Martínez, conocido como Wilfrido Vargas. Trompetista que internacionaliza el género musical merengue. En 1972 graba su primer disco tras lo cual tiene éxitos como “El baile del perrito”, “A mover la colita”, “El africano” y “Abusadora”. En 2018 recibe el Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical.

1954.- Nace el músico, cantante y compositor británico Captain Sensible, cuyo nombre real es Raymond Burns. En 1976 funda la banda de punk The Damned, al lado de Dave Vanian. Como solista lanza en 1982 el tema “Happy Talk”, que coloca en la posición número uno en Reino Unido. Otros de sus éxitos son “Wot” y “A Nice Cup of Tea”.

1957.- Nace el músico británico Boris Peter Bransby-Williams. Conocido por su trabajo en The Cure, grupo en el que permaneció de 1984 a 1993. Previamente trabaja con otros artistas. Tuvo una relación con Caroline Crawley, cantante principal de Shelleyan Orphan. Crea la banda Babacar.

1959.- Nace la conductora británica de televisión Paula Yates. Conductora del programa The Tube. Se casa con Bob Geldof, cantante del grupo The Boomtown Rats, con el que engendra tres hijos; luego se relaciona con el cantante de INXS, Michael Hutchence, con quien procrea una hija. En 1995 presenta su autobiografía. Muere el 17 de septiembre de 2000 por una sobredosis de heroína.

1961.- Bob Dylan gana 50 dólares por tocar la armónica en la sesión de grabación del tema “Midnight Specias”, de Harry Belafonte.

1964.- Nace el actor estadunidense Cedric Antonio Kyles, conocido por Cedric the Entertainer. Conocido por ser la coestrella de la serie “The Steve Harvey show”, y por ser uno de los cuatro cómicos de la película “The Original Kings of Comedy”.

1966.- Nace la cantante estadounidense Marisela. Conocida a mediados de los 80. Sus canciones famosas “Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Sin él”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad” y “El chico aquel”. Populariza una de las más grandes canciones y que le da unos de los nombres con los que hoy en día es conocida “Tu dama de hierro”.

1969.- Desmiente el músico británico Paul McCartney, integrante de The Beatles, los rumores que lo dan por muerto. En plena decadencia del cuarteto se publica esta noticia sobre el artista, quien forma parte del Libro Guinness en 1979, por ser el mejor compositor.

1971.- Nace el intérprete mexicano Alejandro Fernández, apodado “el Potrillo”, hijo del destacado cantante de música vernácula Vicente Fernández. A los 23 años debuta en el medio artístico y actualmente es una figura dentro de la música internacional en los géneros del pop y la música ranchera. En 2005 recibe una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Graba 16 discos de estudio y seis en vivo, gana dos premios Billboard y dos Grammy Latinos, protagoniza la película “Zapata, el sueño de un héroe”. En 2020 emprende la gira “Hecho en México”, con la finalidad de promocionar su material discográfico “Hecho en México”. A causa de la pandemia por COVID-19 se ve en la necesidad de reprogramar su gira para la segunda mitad del año.

1972.- El músico británico John Lennon, exintegrante del grupo The Beatles, edita el sencillo “Woman is the niger of the world”, uno de los temas más polémicos de su carrera y que muchas estaciones de radio estadunidenses se niegan a promocionar. Sin embargo, llega al número 57 de las listas de popularidad.

1974.- Nace el guionista, director y productor estadounidense Eric Kripke. Creador de la serie de televisión “Supernatural”, además de participar en “Tarzan”, “Masters of horror” y “Revolution”, al igual que en películas como “La batalla de los sexos”, la saga “Boogeyman” y “Truly Committed”.

1974.- Muere el actor estadounidense William Alexander “Bud” Abbott. Comienza su carrera en el circo, luego participa en el music-hall como cómico. En la década de 1930 se une a Lou Costello y juntos forman una de las parejas cómicas más famosas de Hollywood en las décadas de 1940 y 1950. Primero con grandes éxitos en radio, luego pasan a teatro y sobre todo en cine; filman 36 películas, en las que parodian todos los géneros de cine. Ellos se separan en 1956. Luego trabaja con Candy Candido y dobla la voz para su personaje en la serie de dibujos animados “Abbott y Costello”. Nace el 2 de octubre de 1895.

1974.- Recibe el grupo Grand Funk Railroad un Disco de Oro por su sencillo y “cover” de Little Eva, titulado “The Loco-motion”, el más grande hit de la carrera de la banda y que llega a colocarse en la posición número uno en Estados Unidos.

1977.- Nace el actor y modelo francés Nicolas Cazalé. Conocido por sus papeles en las películas “El largo viaje” y “Un verano en la Provenza”. Aparece también en “Caótica Ana”, de Julio Medem. En 2008 gana el Premio Shooting Star, conferido a los jóvenes actores más prometedores de Europa.

1982.- Nace la cantante estadounidense Kelly Clarkson, quien salta a la fama al ser elegida ganadora del concurso “American idol”, emitido por la cadena Fox de televisión en Estados Unidos. Logra el éxito con temas como “Because of you” y “Break away”, el cual aparece en la cinta “El diario de la princesa 2”, estrenada en 2004 y con la actriz Anne Hathaway como protagonista.

1986.- Nace la actriz y modelo australiana Tahyna Tozzi. En 2005 es nombrada la nueva embajadora de la juventud de FTBC para el National Breast Cancer Foundation.

1992.- Nace el actor estadounidense Doc Shaw. Conocido por su papel “Malik Payne”, en “Tyler Perry’s house of Payne”. Forma parte de elenco de la serie “The suite life on Deck”, para la segunda temporada.

1997.- Muere el productor y director de cine estadounidense Allan Francovich. Realiza una serie de películas críticas a la CIA. En 1980 rueda el documental “On company business: A documentary history of the Central Intelligence Agency”. En 1970 se casa con la escritora Kathleen Weaver, de quien se divorcia en 1985. Nace el 23 de marzo de 1941.

1998.- Nace la actriz estadounidense Ryan Whitney Newman. Conocida por su papel como “Ginger Falconi”, en la serie “Zeke y Luther” y “Cindy Collins”, en “Zoom”.

2004.- Muere el escritor, guionista, dialoguista y director cinematográfico de origen corso y nacionalizado suizo José Giovanni. Escribe 20 novelas como “Le Trou” algunas de las cuales fueron llevadas al cine, dos libros de memorias y 33 guiones de cine. Asimismo, dirige 33 largometrajes como “Le rapace” y “Le gitan”, además de cinco telefilmes. Nace el 22 de junio de 1923.

2007.- Secuestradores y asaltantes asesinan al actor venezolano Yanis Juan Andrés Chimaras Mauri, como Yanis Chimaras. Trabaja en películas como “El Caracazo”, “Rosa de Francia” y “Cangrejo”, teatro y televisión, con casi 50 telenovelas entre ellas “Ciudad bendita”. Cofundador del Grupo de Teatro Macanillas. Nace el 12 de agosto de 1955.

2008.- En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México recuerdan a Gabriel Figueroa, a 100 años de su natalicio, con el filme “La perla”, aunque hubo una interrupción de aproximadamente 15 minutos debido a problemas técnicos al inicio de la proyección de la película.

2011.- Muere la actriz, directora de cine y guionista francesa Marie-France Pisier. Comienza su carrera a los 17 años, se convierte en símbolo del “cine de autor” y aparece en más de 70 cintas. Considerada musa de Luis Buñuel y de varios directores de la “nouvelle vague”, como François Truffaut, André Téchiné o Jacques Rivette. Recibe un Premio César por su actuación en “Cousin, cousine” y otro por “Barocco”. Nace en la Indochina francesa el 10 de mayo de 1944.

2013.- Muere el músico estadounidense Bob Brozman. Su forma de interpretación fue un compendio de diferentes estilos como el jazz gitano, calypso, blues, ragtime, música hawaiana y caribeña. Nace el 8 de marzo de 1954.

2014.- El escritor estadunidense Scott Buck, guionista y productor de la serie de televisión “Dexter”, anuncia que ofrecerá una clase magistral el 9 de mayo en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, como parte de las actividades del Taller de escritura de series dramatizadas para televisión.

2015.- Muere Vidia Arredondo Barra, conocida artísticamente como Claudia Paz. Actriz chilena de cine, teatro y televisión. Participa en los filmes “El tango del viudo”, “Ya no basta rezar” y “La virtud de la vida”. Nace en 1920.

2016.- Muere el cantante de jazz y soul Billy Paul, cuyo nombre real es Paul Williams. Conocido por su balada “Me and Mrs. Jones”, que le valió un Grammy en 1973. Su carrera se extendió por más de 60 años. Originario de Filadelfia, también es responsable de éxitos como “You’ll never find”, y “Cowboys to girls”. Nace el 1 de diciembre de 1934.

2017.- Muere el actor estadounidense Don Gordon, llamado en realidad Donald Walter Guadagno. Recordado por su participación en la cinta “Bullit”, con su amigo Steve McQueen, además de en series como “Los invasores”. Nace el 13 de noviembre de 1926.

2018.- Los zapatos que Michael Jackson usa por primera vez, para realizar su paso “moonwalk” sobre un escenario, son puestos a subasta, con un precio de salida de 10 mil dólares.

2019.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anuncia que la categoría “Mejor Película Extranjera”, ahora tendrá el título de “Mejor Película Internacional”. “Nos hemos dado cuenta que la referencia ‘Extranjera’, es anticuada dentro de la comunidad global de cine”, destacaron los presidentes del comité de dicha categoría, Larry Karaszewski y Diane Weyermannn. Para 2020, la cinta “Parásitos”, del director Bong Joon-ho, se convierte en la primera cinta el recibir el premio Oscar bajo el título de Mejor Película Internacional.