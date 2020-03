Chuck Norris cumple 80 años este 10 de marzo

Escucha la nota:



Un 10 de marzo nacieron las intérpretes Lissette Álvarez y Lupita D’Alessio; los actores Cristian de la Fuente, Chuck Norris, quien cumple 80 años, además de Antonio Grimau, Sharon Stone y Sara Montiel; el cantautor Alfredo Zitarrosa; los músicos Tom Scholz y Norberto “Pappo” Napolitano; el cineasta Paul Edward Haggis; el productor Rick Rubin, y la modelo Eva Herzigová.

Fallecieron, en cambio, el cantante Andy Gibb, el actor Lloyd Bridges, la actriz Irán Eory, al igual que el diseñador de modas francés Hubert Taffin de Givenchy.

1905.- Nace la actriz germano-estadunidense Philippine “Betty” Amann. Con el actor Gustav Fröhlich protagoniza la película “Asphalt”, de Joe May. Actúa en cintas filmadas en Alemania, Estados Unidos e Inglaterra como “Rich and strange”, bajo la dirección de Alfred Hitchcock. En 1987 recibe el Premio de Cine Alemán por su trayectoria y aportación al cine germano. Muere el 3 de agosto de 1990.

1910.- Nace en Argentina el actor Luis Aldás, nacionalizado mexicano. Con el nombre de Louis Aljez, filma en Hollywood películas con Marlene Dietrich y Tyrone Power, toda vez que en México actúa en cintas como “La infame”, “Escuela de música”, “México de mis recuerdos” y “El Enmascarado de Plata”. Muere el 16 de mayo de 1990.

1928.- Nace la actriz y cantante española Sara Montiel, cuyo nombre real es María Antonia Abad Fernández. Debuta en la cinta “Empezó en boda”, viaja a México donde su carrera cobra impulso y brinca a Hollywood, donde actúa en películas como “Veracruz” y “La ley del silencio”. Regresa a España y tiene éxito con “El último cuplé”, “Mi último tango” y “La violetera”. Como cantante impacta con los temas “Fumando espero” y “El relicario”. Muere el 8 de abril de 2013.

1936.- Nace el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más representativas de la cultura popular y de protesta de Latinoamérica. Locutor, actor de teatro, periodista y poeta. Graba más de 20 álbumes, de los que destacan temas como “Guitarra negra”, “El violín de Becho” y “Adagio en mi país”. Muere el 17 de enero de 1989.

1937.- Nace el actor estadunidense Joe Viterelli. Debuta a los 53 años en el filme “State of grace”, por insistencia de Sean Penn. Su apariencia de hombre malo pero simpático le ayuda a obtener papeles cómicos. En 12 años aparece en más de 40 cintas. Muere el 29 de enero de 2004.

1940.- Nace el actor estadunidense Chuck Norris, cuyo nombre verdadero es Carlos Ray Norris. Campeón mundial de karate durante seis años, gran maestro de Taekwondo, cinturón negro en judo, ju-jitsu y Tang Soo Do, crea su estilo de lucha, Chun Kuk Do, que se imparte en sus 32 escuelas. Actúa en series como “Walker, Texas ranger” y en películas como “El furor del dragón”, “Los valientes visten de negro” y “Fuerza Delta”. En 1990 crea la Fundación Kick Drugs Out of America. En 2017 sufre dos infartos y anuncia su retiro para cuidar a su esposa.

1940.- Nace Dean Torrence en Los Ángeles, California. Integra con Jan Berry el dúo Jan & Dean, la pareja más popular de la música surf, que se caracteriza por hablar de coches, chicas y playa, como en los temas “Baby talk” y “Surf city”. Colaboran activamente con los Beach Boys. Luego de que Jan sufriera un fuerte accidente y falleciera en 2005, Torrence mantiene el nombre del dueto y se presenta en solitario.

1947.- Nace el músico estadunidense Tom Scholz. Líder de la banda de rock Boston. En su primer disco, Brad Delp graba la voz principal y los coros, mientras que Scholz toca teclados, batería, guitarra y bajo; contratan músicos y salen de gira. Crea la compañía Scholz Research & Development, con la cual desarrolla el muy utilizado equipo de sonido “Rockman”. Activista contra el abuso infantil, la cacería, consumo de carne y el uso de pieles de animales.

1949.- Nace en Perú la cantante Lissette Álvarez, compositora y actriz cubano-puertorriqueña (“cubarriqueña”). Empieza su carrera de niña y se convierte en “la reina de los ritmos ye-yé”, con los que logra éxitos en la década de 1970, 1980 y parte de 1990. En 2018 presenta el espectáculo “Trayectoria”, en el Centro de Bellas Artes, en San Juan.

1950.- En Argentina nace Norberto “Pappo” Napolitano, guitarrista, cantante y compositor de blues, rock y metal. Integrante de los grupos Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Conexión Nº 5 y La Pesada del Rock and Roll. Funda Pappo’s Blues en la década de 1970 y Riff para 1980, con las que toca de manera simultánea. Muere el 25 de febrero de 2005 en un accidente vial.

1953.- Nace el guionista, productor y director de cine canadiense Paul Edward Haggis. Participa en cintas como “Million dollar baby”, y series de televisión como “Different strokes” y “Walker: Texas ranger”, colabora con Clint Eastwood en las cintas “Iwo Jima” y “Flags of our fathers”, trabaja en dos películas de la saga “James Bond”: “Casino Royale” y “Quantum of solace”, entre muchas otras.

1954.- Nace la cantante y actriz mexicana Lupita D’Alessio, llamada “La leona dormida”. A lo largo de su carrera cosecha éxitos y reconocimientos por temas como “Lo siento mi amor”, “Mentiras”, “Mundo de juguete”, “Qué ganas de no verte nunca más” y “Ya no regreso contigo”. Graba 55 álbumes y actúa en tres películas. Su vida es contada a través de la serie “Hoy voy a cambiar”, lanzada en 2017 y protagonizada por la actriz Mariana Torre.

1955.- Nace el humorista y actor español Enrique “Quique” San Francisco Cobo. Destaca su papel de “Tinín” en la serie “Cuéntame cómo pasó”, mientras que en teatro protagoniza obras como “Misterioso asesinato en Manhattan” y “El enfermo imaginario”. ¨Participa en las películas “Acción mutante”, “Navajeros” y “Colegas”.

1958.- Nace la actriz, modelo y productora estadunidense Sharon Stone, quien alcanza la fama con películas como “Bajos instintos”, a la que le siguen “Acosada”, “Sangre y arena”, “La musa”, “Diario de un asesino a sueldo” y “Casino”. En los años 90 funda la organización “Planet hope” y la productora Chaos. Se desenvuelve como activista por los derechos de los homosexuales.

1958.- Nace el cantante estadunidense José Antonio Torresola Ruiz, conocido como Frankie Ruiz, “El papá de la Salsa”. Comienza su carrera a los siete años, a los 13 graba su primer álbum, luego se convierte en el vocalista de varias agrupaciones como La Moderna Vibración y La Solución. En 1985 lanza el disco “Solista, pero no solo”. Fallece de cirrosis el 9 de agosto de 1998.

1963.- Nace el músico estadunidense Jeffrey Allen Ament. Junto a Stone Gossard y Mike McCready fundan la banda Pearl Jam. Reconocido por su trabajo con el bajo sin trastes, el contrabajo y el bajo de 12 cuerdas. En 2008 lanza su primer disco como solista titulado “Tone”, al que le sigue “While my heart beats. Ament”, en 2012, al tiempo que toca con Pearl Jam.

1963.- Nace el productor estadunidense Rick Rubin. Ganador de numerosos premios, es conocido por su trabajo con el rap y el heavy metal. Establece las bases del hip-hop moderno y es uno de los más importantes productores en 30 años con sus sellos Def Jam y Def American. Trabaja con Jay Z, Beasty Boys, Kanye West, Run-DMC, Neil Diamond, Red Hot Chilli Peppers, Adele, LL Cool J y Slayer, entre otros, además de lograr el relanzamiento de Johnny Cash.

1964.- Nace el príncipe Edward Anthony Richard Louis de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y conde de Wessex, último hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. En 1999 se casa con Sophie Rhys-Jones. Productor de televisión y obras musicales, crea y dirige la casa Ardent Productions, conferencista, impulsa el voluntariado entre estudiantes con la Fundación Premio Internacional Duque de Edimburgo.

1964.- Nace el cantante, compositora, productora, disc jockey y locutora sueca Neneh Marianne Karlsson Cherry. Mezcla el hip hop con otros géneros, experimenta con jazz electrónico. Tiene éxitos como “Buffalo Stance” y “Seven seconds”. Colabora con Michel Stipe, Massive Attack y Geoff Barrow, además de participar en el Sonido Bristol.

1974.- Nace el actor chileno, productor, modelo y conductor de televisión Cristian de la Fuente. En Hollywood actúa en filmes como “Apolo 13”, “Driven” y “John Carpenter’s vampiros: Los muertos”, además de series como “Private practice”. También participa en telenovelas mexicanas como “Amor bravío”, “Sueño de amor” y “En tierras salvajes”. En fecha recién se anuncia su participación en una comedia al lado de la actriz Silvia Navarro.

1980.- Nace en Veracruz la actriz mexicana Sara Maldonado. Debuta con un papel protagónico en la telenovela “El juego de la vida”, a la que siguen “Corazones al límite”, “Clase 406”, “Tormenta en el paraíso”, “Perseguidos”, “El octavo mandamiento” y “Las malcriadas”, además de series como “El Pantera” y “Capadocia”.

1984.- Nace la actriz estadunidense Olivia Jane Cockburn, mejor conocida como Olivia Wilde. Alcanza fama por su papel de “Remy Hadley” o “Trece”, en la serie de televisión “Dr. House”. En 2010 protagoniza “Tron legacy”. Directora de videos musicales como “Dark Necessities”, de la banda Red Hot Chili Peppers.

1988.- Muere víctima de una sobredosis el cantante británico Andy Gibb, hermano de Barry, Robin y Maurice, integrantes del grupo The Bee Gees. Como solista graba cinco discos y cosecha grandes éxitos musicales como “I just wanna be your everything” y “Shadow dancing”. Nace el 5 de marzo de 1958.

1992.- Nace la actriz y cantautora estadunidense Emily Osment. De niña aparece en varias películas y series de televisión, salta a la fama por su papel como “Gerti Giggles”, en “Spy Kids 2” y “Spy Kids 3-D”, además de ser coprotagonista de la serie “Hannah Montana”, como “Lilly Truscott”; también participa en “Mom” y “Young & hungry”.

1994.- Nace en Puerto Rico el cantante y compositor Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido Bad Bunny. Enfocado al trap, el hip hop y el rap en español, comienza su carrera con éxitos como “Diles”, “Amorfada” y “Soy peor”, además de colaboraciones con J Balvin y Enrique Iglesias. Nominado al Grammy y Latin Grammy en 2017. Se corona como el máximo ganador en la primera edición de los Spotify Awards, los cuales se realizan en la Ciudad de México.

1998.- Se informa que la película “Titanic”, del director canadiense James Cameron, tiene un costo superior a los 250 millones de dólares, lo que en su momento la convierte en el filme más caro de la historia. Supera los mil millones de dólares de taquilla.

1998.- Muere el actor estadunidense Lloyd Bridges, padre de los también actores Beau y Jeff Bridges. Se inicia en el cine en la década de 1940, filma “Solo ante el peligro”, y adquiere popularidad en series de televisión como “Uniforme gris” y “Sea hunt”. Estuvo en la lista negra de McCarthy como sospechoso de simpatizar con el comunismo, el FBI lo interroga por su participación en el Actor’s Lab. Nace el 15 de enero de 1913.

2002.- Muere la actriz Elvira Teresa Eory Sidi, mejor conocida como Irán Eory. Comienza su carrera en España y llega a México en 1970 donde trabaja en más de 20 telenovelas, entre ellas “El amor tiene cara de mujer” y “Mundo de juguete”. En el teatro es reconocida por “Las Leandras”, varias zarzuelas y comedias musicales, así como por las películas “Las tres alegres casadas” y “En busca de un muro”. También actúa en Argentina e Italia. Nace el 21 de octubre de 1938 en Irán.

2005.- El presidente del tribunal de Santa María, California, envía una orden de captura contra el cantante estadunidense Michael Jackson, acusado de delitos sexuales contra menores de edad.

2005.- Una película de hace 41 años muestra al extinto vocalista de The Doors, Jim Morrison, muy educado y animando a compañeros a ir al colegio, es descubierta en los archivos de la Universidad Estatal de Florida (FSU).

2006.- El rancho Neverland, propiedad del cantante estadunidense Michael Jackson, es clausurado por autoridades luego de adeudar tres meses de salario a 30 de sus 69 empleados y haber caducado la póliza de seguro.

2006.- La película chilena “La última Luna”, dirigida por Miguel Littín, gana la estatuilla India Catalina de Oro, de la edición 46 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. También obtiene el premio por Mejor Fotografía del festival cinematográfico más antiguo de América Latina.

2007.- El largometraje mexicano “El violín”, del director mexicano Francisco Vargas Quevedo, gana dos premios internacionales en la edición número 47 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en las categorías de Mejor Guion y Mejor Fotografía en la sección Iberoamericana.

2010.- Muere el actor canadiense Corey Ian Haim. Conocido por su carrera en Hollywood como ídolo adolescente en la década de 1980. Protagoniza películas como “Lucas”, “Murphy’s romance”, “The lost boys”, “License to drive” y “Dream a little dream”, además de programas de realidad como “The two Corey’s”. Nace el 23 de diciembre de 1971.

2011.- El dúo puertorriqueño Calle 13, que promociona su canción “Baile de los pobres”, cuyo video dirige el cineasta y actor mexicano Diego Luna, anuncia su regreso a México para ofrecer una serie de conciertos.

2012.- El director James Cameron realiza una expedición submarina a lo más profundo de la Tierra, en colaboración con National Geographic, a bordo del submarino Deepsea Challenger.

2014.- El actor mexicano Luis Gerardo Méndez recibe el reconocimiento como Ciudadano del Mundo 2014, por el Comité Internacional de Turismo Educativo de Expo Mundo Joven.

2015.- La cadena británica BBC suspende a Jeremy Clarkson, conocido presentador del popular programa de automovilismo “Top gear”, tras un altercado con uno de los productores de dicha emisión.

2016.-Muere la cantante estadunidense Gogi Grant. Recordada por destronar a Elvis Presley del primer sitio de la lista Billboard en 1956, esto con su canción “The wayward wind”. Son famosos sus temas “Suddenly there’s a valley” y “The one I love belongs to somebody else”. Nace el 20 de septiembre de 1924.

2018.- Muere el modisto francés Hubert Taffin de Givenchy. Creador de la empresa Givenchy. En 1952 presenta su primer desfile con gran éxito. Famoso por vestir a personalidades como Audrey Hepurn. Amigo del también diseñador español Cristóbal Balenciaga, quien se convierte su mentor y del que preside su fundación. En 1988 cede su compañía al consorcio Louis Vuitton aunque permanece a cargo de la marca hasta 1995, cuando se retira. Nace el 21 de febrero de 1927.

2019.- Medios de comunicación reportan el fallecimiento del actor y presentador de televisión Jed Allan, quien formó parte de la serie “Beverly Hills, 90210”, de 1994 a 1999. Comienza su carrera en proyectos como “Lassie” y “Days of Our Lives”, esta última en la que da vida al personaje de “Don Craig”. “Falleció en paz y rodeado por su familia, siendo muy querido por nosotros y por muchos otros. Gracias a todos los que forman parte de este maravilloso homenaje a mi padre en Facebook”, informó Rick, hijo del actor, a través de sus redes sociales.