VIDEO: Oso amaga con atacar a turista que invadió su territorio

Una turista se llevó el susto de su vida, luego de que un oso grizzly de gran tamaño amagó con atacarla debido a que la mujer se acercó demasiado a una manada.

El video fue captado a través del Instagram de una usuaria identificada como Darcie Addington, quien presenció el momento tan tenso que se vivió en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos.

Check out this clip of a @YellowstoneNPS grizzly bear bluff charging a tourist that got too close. Darcie Addington took this from the safety of her vehicle. She doesn’t know the other woman, but says several people warned her. Remember to give bears at least 100 yards of space. pic.twitter.com/7rnMgKGNxm

— NBC Montana (@NBCMontana) May 12, 2021