Usa pegamento como spray para cabello y termina en el hospital

Tessica Brown , una 'influencer' estadounidense que acostumbra subir videos a su cuenta de TikTok en donde hace recomendaciones y da consejos de belleza a sus seguidores, se volvió tendencia en redes sociales debido a la historia del pegamento y su cabello.

En la serie de videos compartidos por la joven, se le escucha narrar que suele usar spray para su fijar su cabello, pero en esa ocasión se quedó sin 'Göt2b Glued Spray', nombre del producto, y decidió usar pegamento en su lugar.

“Cuando me peino me gusta terminar con un poco de 'Göt2b Glued Spray' para mantener cada pelo en su sitio. Bueno, no tenía más 'Göt2b Glued Spray', así que usé el aerosol 'Gorilla Glue'. Mala, mala, mala idea”, dijo Tessica en uno de los TikToks.

Luego continúa describiendo y mostrando cómo su cabello quedó totalmente pegado a su cuero cabelludo y aún después de haberlo lavado 15 veces, no se mueve en lo absoluto. Fue así como la joven decidió acudir al Hospital St. Bernard Parish de Chalmette, Luisiana, donde el personal médico usó acetona para intentar remover el pegamento, pero desafortunadamente el 'Gorilla Glue' se hizo pegajoso y terminó por dejarle quemaduras en la piel.

Por lo sucedido, Tessica contrató a un abogado para demandar a la empresa del pegamento, pues asegura que en la etiqueta del producto no se especifica que no se debe utilizar en el cabello, lo cual resulta "engañoso".

Los seguidores de la influencer iniciaron una campaña en el portal GoFundMe para donar fondos a la joven y ayudarla a solventar los gastos que le han significado el incidente con el pegamento y la demanda a la empresa.