¿Una prisión para demonios? Así es por dentro el Pozo del Infierno

El Pozo del Infierno, ubicado en Yemen, es uno de los lugares más misteriosos del planeta.

La peculiar formación natural es temida por los habitantes de aquel país por creer que se trata de una prisión para demonios.

Las personas temen acercarse a él o incluso mencionarlo, ya que consideran que podría llenarlos de mala suerte y maldiciones para el resto de su vida.

Sin embargo, un equipo de geólogos de Omán decidió poner fin al misterio y explorar las entrañas de este lugar.

El Pozo de Barhout, nombre real de este agujero, tiene más de 100 metros de profundidad y se encuentra en el desierto de la provincia de Al Mahra, en el oriente de Yemen.

De acuerdo con Europa Press, el doctor Mohammed al Kindi, miembros de Omani Caves Exploration Team (OCET) señaló que “el pozo tiene millones de años y, según los residentes locales, no ha sido explorado ni documentado antes “.

Se encuentra a 30 kilómetros de la frontera con Omán, en el desierto Al Mahra.

El explorador especificó que “la profundidad del pozo es de 112 y 30 metros de ancho en la superficie”.

Sin embargo, en el fondo, la cueva se expande a 116 metros.

Into the 'Well of Hell'.

Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen's mysterious Well of Barhouthttps://t.co/YfOJAgwypc pic.twitter.com/hLfqEjuW9N

— AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021