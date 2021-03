Un hombre salva su vida gracias a su Apple Watch

En la ciudad estadounidense de Somersworth, Nuevo Hampshire, un hombre que sufrió un accidente al caer al agua congelada de un río mientras patinaba, pudo salvar su vida gracias al reloj inteligente Apple Watch que portaba en su muñeca.

La historia de William Rogers se viralizó en redes sociales debido a la fortuna de que el hombre contaba con el reloj al momento del accidente para pedir ayuda y ser rescatado rápidamente. Todo sucedió mientras Rogers patinaba sobre la superficie congelada del río Salmon Falls cuando de repente el hielo se rompió y cayó al agua congelada.

Según medio locales, William relató que intentó desesperadamente aferrarse a los pedazos de hielo que lo rodeaban, pero estos no aguantaban su peso y terminaban rompiéndose. Fue en ese momento que el hombre entendió que debía conservar la calma y pensar qué podía hacer.

