Captan a la única mantarraya rosa en el mundo

Con respecto al inmenso tamaño que tiene el océano, sería extraño que dejara de sorprender y en esta ocasión ha asombrado a varias personas del mundo.

Con la tecnología hemos conocido solamente el dos por ciento de los mares y océanos del planeta, cada año se descubren dos mil nuevas especies marítimas, además, científicos aseguran que todavía están por descubrir entre 500 mil y dos millones de especies en el mar.

This must be a white balancing mistake, right?! Wrong! This really is a PINK manta!

Photographed a number of times around Lady Elliot Island on the east coast of Australia, ‘Inspector Clouseau’ is the only known ‘pink manta’! Find out more here: https://t.co/qWRkfwMJ2r #pinkmanta pic.twitter.com/fX9akpbm5H

— Manta Trust (@MantaTrust) February 12, 2020