Tras ser detenido por alcoholímetro, conductor acepta tener drogas y vino (VIDEO)

Un hombre que dijo llamarse Claudio, fue detenido por el alcoholímetro en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, e hizo unas declaraciones que sorprendieron en redes sociales, luego de no pasar la prueba.

“Estoy tan perdido, que ni me acuerdo lo que tomé, vengo de drogarme toda la noche”, dijo el individuo con cierto grado de ironía.

Cuando le preguntaron al conductor por las bolsas que llevaba, respondió que tenía drogas, pero al momento de revisarlas, en los paquetes había pan, huevos, carne, aceite y bebidas.

“Tengo vinos y un champagne para toda la noche, no me parece demasiado“, dijo Claudio, además de aceptar que había chocado contra varios automóviles. Sin embargo, señaló que seguramente se excedió, pero que no pasaba nada, que si lo tenían que llevar preso, que se lo lleven. Con información de RT.