Tras chocar auto, hombre dice que enseñaba a su perro conducir

Un hombre fue detenido por la policía de Lakewood, en Washington, Estados Unidos, debido a que manejaba a alta velocidad su automóvil, sin embargo, su perro era quien estaba en el asiento del conductor.

De acuerdo con CNN, el hombre chocó contra dos vehículos en ocasiones distintas, pero no se detuvo, por lo que las autoridades estatales lo persiguieron.

A Pitbull Leads Washington State Troopers On High-Speed Chase; Owner Says He Was Teaching The Dog How To Drive https://t.co/RbDjNkOwa2 pic.twitter.com/4rzBDALd3j

