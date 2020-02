Tras “broma”, niños prenden fuego a vendedor de globos

Una “broma” por parte de unos niños, no fue de buen gusto, debido a que dejó a un vendedor de globos con quemaduras en su cuerpo porque le prendieron fuego a su mercancía.

Los hechos sucedieron en Manila, Filipinas, cuando un hombre, identificado como Oliver, estaba descansando con su mercancía, y los menores se acercaron para agredirlo y prender fuego a sus globos.

En el video se muestra cómo los jóvenes se acercan y le prenden fuego a los globos, sin pensar en las consecuencias.

Tras este suceso el vendedor resultó con heridas en su cuerpo y la “broma” quedó grabada en unas cámaras de seguridad.

Shocking moment street vendor is engulfed in flames and suffers second degree burns when youths set fire to his helium-filled balloons as a prank

Oliver was selling balloons in Manila. Group of youths approached him before one boy set fire to one balloon#viralvideo pic.twitter.com/TwLXsquLXb

