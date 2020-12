¿Suéter o no? Prenda de Zara genera polémica en redes

Fotografías de una prenda recién lanzada por la tienda de ropa Zara se ha vuelto viral en redes sociales, pues usuarios critican la peculiar forma y la utilidad del suéter que está conformado solo por unas mangas largas y un cuello alto.

La marca española, perteneciente al grupo Inditex ha causado polémica entre cibernautas de diferentes redes luego de que una usuaria compartiera una foto de lo que parece ser un suéter. La publicación alcanzó más de 77 mil reacciones rápidamente.

Las respuestas a través de burlas y memes no tardaron en aparecer, pero hubo muchos otros usuarios que defendieron a la prenda argumentando que resulta funcional para abrigarse un poco cuando portan ropa sin mangas y cuello.

