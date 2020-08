Se vuelve viral por bailar hip hop desde las alturas en TikTok

Escucha la nota:



Girando al ritmo del hip hop sobre desfiladeros de acero y vidrio, con una escobilla de goma enjabonada en una mano y un teléfono inteligente en la otra, Noa Toledo es una estrella israelí de las redes sociales que busca alentar a otra mujeres a hacer un trabajo tradicionalmente dominado por hombres.

Las rutinas de baile a gran altura de la limpiadora de ventanas de 22 años han obtenido cerca de 60 mil seguidores y más de un millón de “me gusta” en la plataforma TikTok.

Ver esta publicación en Instagram ידיים באוויר Una publicación compartida de Noa Toledo 🌈 (@noatoledo1) el 3 Ago, 2020 a las 8:36 PDT

“Cuando la gente me ve detrás de la ventana, se sorprende. Ven a una mujer, es inusual. No conozco a muchas mujeres que hagan este trabajo, pero espero que cuando me vean entiendan que las mujeres también pueden hacerlo “, dijo Toledo, una excampeona de salto con garrocha.

“Ella es divina. Es la única que me pregunta si estoy feliz, si está realmente limpio”, dijo Friedman.