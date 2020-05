Riña de gatos protagoniza transmisión en vivo de periodista

Para evitar la propagación del Covid-19, muchas personas deben trabajar desde casa, así como algunos conductores y periodistas, sin embargo, diversas transmisiones se han hecho virales, debido a que han pasado por momentos poco usuales.

Ahora fue el caso de Doris Bigornia, una periodista que, durante una entrevista en vivo, con la empresaria Jennyle Tupaz, sus gatos comenzaron a pelear detrás de ella.

MY CATS HAVE NO CHILL 😹😹 @DorisBigornia pic.twitter.com/nJr3ZCedbG

— 𝙽𝚒𝚔𝚔𝚒 𝙱𝚒𝚐𝚘𝚛𝚗𝚒𝚊 𓃠 (@nikkibigornia) May 15, 2020