¡Qué horror! Compra en KFC y le sale una cabeza de pollo

Cuando se tiene mala suerte y se va a un restaurante llegan a ocurrir accidentes desagradables, como es que te entreguen tu comida fría, una mosca en la sopa, o peor aún, el caso de esta mujer en Inglaterra.

Fue a través de redes sociales que se viralizó el caso de una mujer identificada como Gabrielle. El caso ha tenido tal resonancia que varios medios internacionales lo han retomado.

Gabrielle es una asidua cliente de KFC y acudió a la sucursal más cercana a su casa para pedir una orden de alitas. Al no tener mucho tiempo, hizo su pedido para llevar.

Al llegar a su hogar y sentarse a su mesa para disfrutar de unas deliciosas alitas, se llevó la peor sorpresa de su vida al abrir el empaque y encontrarse con una cabeza empanizada de pollo.

Como cualquier persona con un smartphone a la mano, lo primero que hizo fue tomar una foto, y compartirla con sus contactos de redes sociales.

Diner disgusted after finding a full chicken head in her box of KFC hot wings https://t.co/yEVT4541Yq pic.twitter.com/P2vIIr9q7t

— New York Post (@nypost) December 22, 2021