¿Qué es el 'hardballing'? La nueva tendencia en citas para que consigas pareja en este año

Conseguir pareja suele ser muy complicado para algunas personas. Ya sea por falta de confianza, el miedo a ser lastimados emocionalmente, o porque no tienen el tiempo suficiente para conocer a alguien más.

En este 2022, ha comenzado a surgir una nueva tendencia en las primeras citas que se le llama ‘hardballing’. Si no quieres pasar el resto del año a solas, acá te explicamos como podrías tener éxito la próxima vez que salgas.

Sé honesto desde la primera cita

A las nuevas generaciones les gusta ponerle nuevos términos a acciones que en el pasado tenían otro nombre o simplemente a nadie se le había ocurrido nombrarlos. Este es el caso del ‘hardballing’.

Sin dar muchos rodeos, esta nueva tendencia en citas se trata de ser honesto y directo desde la primera vez que te reúnes con tu interés amoroso.

Muchos consideran que es una actitud grosera ser tan franco desde el primer momento, especialmente si no tienes interés en una relación a largo plazo. Pero al ser tan abierto, te puedes evitar malentendidos y decepciones amorosas más adelante en la relación.

En caso de que la persona con la que saliste no busque lo mismo que tu, podrás decirle adiós sin ningún compromiso y seguir en tu búsqueda de la pareja ideal.

Se claro con tus objetivos en una relación

Para que no pierdas el tiempo con una persona que no busca lo mismo que tu, trata de hablar de lo que buscas en una relación desde la primera cita y no temas en preguntarle a la otra persona que es lo que desea de su próxima pareja.

Puede ser que coincidan y construyan algo juntos, y así en el futuro se evitarán la incomoda conversación sobre a donde va su relación.

Otro consejo es que en tu perfil de aplicaciones de citas como Tinder y Grindr, escribas si estás buscando algo más casual o algo muy formal. Así las personas que te den “match” sabrán que esperar de ti.