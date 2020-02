Profesora reclama “humillación” por parte de alumno

Escucha la nota:



En redes sociales comenzó a circular un video en el que una profesora enojada, reclama a un alumno por supuestamente haber sido humillada por él.

En las imágenes se aprecia que la docente le dice al joven que no la amenace, “no me amenaces, no tienes derecho a amenazarme”, mientras que los demás alumnos se ríen y graban el hecho.

Información relacionada: Profesor enseña a sus alumnos a beber alcohol (VIDEO)

“Ya me cansé de ti, de tu maltrato, no es justo, soy tu profesora, soy una persona mayor, tu maestra, entonces no tienes derecho a humillarme”, le gritó la profesora al menor quien intenta hablar, pero ella lo interrumpe.

Hasta el momento no se tiene el dato exacto de en qué escuela sucedió el incidente, además de que el hecho ocurrió el pasado mes de enero, pero hasta ahora se ha hecho viral en redes sociales.