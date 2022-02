Ponen a la venta búnker de la Guerra Fría en Estados Unidos y es increíble

El sitio web de la inmobiliaria estadounidense Zillow, publicó un anuncio de un búnker en las afueras de la ciudad de Abilene, Kansas, el cual se vende por un precio de 380 mil dólares y de acuerdo con la inmobiliaria este búnker tiene la capacidad de resistir un ataque de armas nucleares.

El búnker de la Guerra Fría cuenta con 6 mil 900 pies cuadrados, alcanza más de 12 pisos en el suelo, fue construido en 1960 con el objetivo de soportar una guerra nuclear, además incluye servicios de agua, electricidad y alcantarillado.

El búnker se ofertó inicialmente por 420 mil dólares en marzo de 2020, fecha en la que la pandemia de Covid-19 comenzó a arrasar el mundo, ahora se ofreció con un precio más bajo de 380 mil dólares, el cual es un poco más alto que el de una casa promedio en los Estados Unidos.

Las fotos publicadas por Zillow muestran que no es una instalación adecuada para una vida cómoda, este búnker tiene una funcionalidad de ofrecer protección intensa.

La construcción está compuesta por bloques de concreto, túneles con revestimiento de metal oxidado llenos de tuberías expuestas y puertas de metal.

Some more of the inside pic.twitter.com/2xUhwJWnRO

— Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) January 30, 2022