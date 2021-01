Paty Navidad responde a Twitter tras suspensión de su cuenta

Escucha la nota:



Paty Navidad contestó a la suspensión de su cuenta de Twitter, en esta ocasión a través de su cuenta oficial de Instagram que cuenta con más de 480 mil seguidores.

“¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se deberia festejar!. La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por si mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, expresó la actriz mexicana en un video desde la sala de espera de un aeropuerto.

Asimismo, la también cantante comentó que “difícilmente la humanidad será libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad”.

Navidad ha sido tendencia durante los últimos meses de la pandemia al señalar que el Covid-19 es sólo una conspiración de los gobiernos para manipular a la gente, así como que dicha cepa se cura con “aspirinas y tecitos de guayaba”.