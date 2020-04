“¡Para que se siga quedando en casa!”, arman sonidero desde sus hogares

Escucha la nota:



Con las medidas de prevención ante la pandemia del Covid-19, las personas han tenido que permanecer en sus casas para evitar la propagación del coronavirus, así unos ciudadanos de Lomas de San Roque, en Xalapa, Veracruz, decidieron armar una fiesta desde los techos de sus hogares.

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a un hombre que utilizó su voz para ser el sonidero y poner el ambiente. “Para bailar, hacer bailar a toda la raza de San Roque, la invitación está para que usted se siga quedando en casa”.

Información relacionada: ¿Con ganas de vacacionar? Familia convierte su patio en una playa

Al comienzo de la música, los vecinos comienzan a animarse y con las luces de sus celulares responden a la fiesta.

Además, en la grabación se escucha decir al hombre “vamos vecinos no se me agüiten, ya no más nos falta un mes”.

Las imágenes se hicieron virales y generaron miles de reacciones por parte de los internautas.