“No se ve ningún beso”: Hombre captado por “Kiss Cam” niega infidelidad

Escucha la nota:



Después de que su imagen saliera por diversos medios de comunicación, aparentemente siendo infiel, el hombre captado con una mujer por la ‘Kiss Cam‘ en Ecuador, trata de defenderse.

A través de su presunto Facebook, Deyvi Andrade negó haber besado a su “amiga” durante un partido de futbol entre el Barcelona de Guayaquil y el Delfín.

Información relacionada: “Kiss cam” capta infidelidad en partido de futbol

“En el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final, digan lo que digan“, escribió.

También afirmó que su relación ya quedó destruida y lamentó que estén dañando a “un hijo de Dios“.