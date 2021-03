No apto para aracnofóbicos: Arañas invaden Australia

Debido a una de las inundaciones más graves de los últimos años que azotan a Australia, miles de arañas y demás insectos están invadiendo diversas áreas como una forma de escapar de morir ahogados. Videos de lo acontecido circulan en redes sociales, donde usuarios expresan su temor e impresión por la cantidad de arácnidos que tapizan los suelos.

Un residente de Nueva Gales del Sur de nombre Matt Lovenfosse capturó en fotografías y videos el momento en el que los insectos comenzaron a acercarse hasta las vallas de su casa. “Todas las arañas se arrastraron hasta la casa, las vallas y hacia todo adonde sea posible llegar. Cuando sube el nivel del agua, las serpientes suben a los árboles”, agregó.

Some video footage (again, don’t give me credit. I didn’t take the photo nor the video) https://t.co/7bZutN3Lwd pic.twitter.com/ACz4AU6CIN

— Matt Gaudry 🇦🇺 Ω #IStandWithRayFisher (@MG___214) March 23, 2021