NFT de Pulp Fiction a la venta, Quentin Tarantino comienza las transacciones de escenas originales de la película

El aclamado director de cine Quentin Tarantino iniciará el próximo 17 de enero la venta de escenas originales de ‘Pulp Fiction’, una de sus películas más populares, estas escenas entrarán al mercado en forma de NFT las cuales estarán a la venta hasta el 31 de enero del presente año.

A través de una colaboración con la empresa tecnológica SCRT Labs, el director Tarantino ha convertido capítulos del guión de la película en los tokens no fungibles.

We’ve got details on how and when to buy, plus exciting news on new projects in the works. Join @SecretNetwork and make history with your very own Tarantino #PulpFiction #NFT !: https://t.co/MByhu92Ipr pic.twitter.com/eyMujEofas

De acuerdo con el portal tarantinonfts.com, dichos NFT de Pulp Fiction serían de un valor muy grande por derecho propio, pero tienen un par de detalles que los hace únicos.

Dicho detalle es que solo el propietario de estas escenas podrá descifrar las imágenes y el audio que contienen los NFT, es decir los compradores, podrán elegir entre mostrar su propiedad públicamente o mantenerla en privado.

Quentin Tarantino lanzó el proyecto de los NFT de Pulp Fiction pese a la demanda que realizó el estudio de cine Miramax, ya que lo acusó de incumplimiento de contrato y derechos de autor.

Sin embargo, el abogado del director de cine, Bryan Freedman, indicó que Tarantino tiene derecho a vender NFT de su guion escrito a mano para ‘Pulp Fiction.

🚨🚨🚨 The Secret’s Out! #TarantinoNFTs are officially coming this January!

We’ve got details on how and when to buy, plus exciting news on new projects in the works. Join @SecretNetwork and make history with your very own Tarantino #PulpFiction #NFT!: https://t.co/MByhu92Ipr

— Tarantino NFTs (@TarantinoNFTs) January 5, 2022