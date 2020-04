NASA revela fotos que tomó el satélite Hubble en tu cumpleaños

Escucha la nota:



En esta cuarentena causada por Covid-19, se ha pasado mucho tiempo en casa, esto se puede aprovechar para conocer y explorar las maravillas que muchas páginas de ciencia nos pueden aportar, tal es el caso del satélite Hubble de la NASA.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha publicado una serie de fotos que captó Hubble, el cual lleva lo último en tecnología, gracias a esto se ha averiguado parte de los misterios del espacio exterior.

#Hubble30 In 2004 Hubble captured a ring of brilliant blue star clusters wrapped around the yellowish nucleus of the galaxy AM 0644-741. The sparkling blue ring is 150,000 light-years across, making it larger than our entire Milky Way Galaxy: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/0oTyTdZcDv — Hubble (@NASAHubble) April 8, 2020

“Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado algunas maravillas cósmicas fascinantes todos los días del año, incluso en tu cumpleaños”, explica la NASA.

#Hubble30 In 2003 Hubble released this stunning image of the Omega Nebula. The wave-like patterns of gas have been sculpted and illuminated by a torrent of ultraviolet radiation from young, massive stars, which lie outside the picture to the upper left: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/bk65ZB1lVp — Hubble (@NASAHubble) April 7, 2020

Para que uno pueda ver las fotos del satélite basta con entrar al sitio oficial del satélite, escribir tu fecha de cumpleaños y verás las maravillosas fotos que se tomaron en tu día especial.

#Hubble30 Released in 2001, this Hubble image shows the Horsehead Nebula, a cold, dark cloud of gas and dust silhouetted against a bright nebula. The top of the Horsehead is sculpted by radiation from a massive star located outside the field of view: https://t.co/SO4bzuLqi8 pic.twitter.com/5t9DOMTucq — Hubble (@NASAHubble) April 5, 2020

