Mujer regresa dinero que encontró en sobre y recibe gran recompensa

El pasado 31 de diciembre, una mujer de 41 años encontró un sobre con la cantidad de 200 euros (cerca de 5 mil pesos) tirado en la calle y decidió regresarlo a su dueño. La buena acción de la mujer, a través del karma o simple suerte, le trajo como recompensa el segundo premio de la lotería que consta en 7 mil euros (más de 170 mil pesos).

Laura Reinosa, residente de Cigales, en Valladolid, España, encontró el dinero en la noche de la celebración de Año Nuevo y pareciera ser que su acción honesta le trajo como recompensa un premio en la lotería de su localidad.

La mujer se encontraba trabajando en un bar cuando descubrió que acababa de ganar la suma de dinero a través de su boleto de lotería. “Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca”, mencionó Reinosa a medios locales.

La mujer reveló que por lo pronto no tiene pensado gastar el dinero, sino usarlo para crear un fondo de jubilación y así poder retirarse a los 53 años y no a los 67. “Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien”, dijo.

No es la primera vez que Laura resulta suertuda en premios de la lotería, pues en 2013 estuvo muy cerca de ganar 1.8 millones de euros (casi 44 millones de pesos) en BonoLoto, una premiación que se realiza a nivel estatal en España.