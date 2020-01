“Los pobres tienen derecho a los billetes falsos”: Julio César Chávez Jr.

Escucha la nota:



Con el actual gobierno, no es la primera vez que personas famosas manifiesten sus opiniones, esta vez, el boxeador Julio César Chávez Jr. generó polémica debido a las declaraciones que dio ante la pobreza que se vive en el país.

Chávez Jr. publicó un video en el que menciona que si él fuera el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le diría a todos los pobres que tienen derecho a los billetes falsos, esto para darle una solución.

Julio Cesar Chávez jr tiene la solución para el hambre en México. Favor de difundir hasta que llegue al presidente. pic.twitter.com/A5HBvbKhD6 — alameños de la sierra mi razón para bibir (@NoSoySantoy) January 30, 2020

Información relacionada: Dua Lipa y Rosalía causan polémica tras asistir a fiesta

“Si yo fuera López Obrador, dijera: todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre, al final de cuenta los hacen en unas máquinas los billetes, según yo he visto pues”, dijo el boxeador en la grabación.

Ante la declaración, algunos usuarios en redes sociales criticaron y se burlaron de la idea que se le ocurrió a Julio César.