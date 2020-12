¡Lolita Ayala lanza línea de playeras y las redes enloquecen!

Escucha la nota:



La ex conductora de noticieros, Lolita Ayala, estuvo en boca de todos rápidamente luego de que diera el anuncio de que lanzaría su propia línea de camisas. La idea de vender prendas con su imagen fue de su hija, quien le aseguró que obtendría buenos resultados aunque al inicio Lolita dudaba si la gente querría usar su rostro en su ropa.

“Hoy en día las circunstancias nos han llevado a hacer cambios, a emprender y seguir presentes cerca de ustedes de una distinta manera, es por eso que hoy decido iniciar una nueva etapa a través de una tienda en línea”, anunció Lolita a través de su sitio web oficial lolitaayala.shop, en donde se pueden encontrar los tres modelos de playeras disponibles.

Es por eso que hoy les comparto mi tienda en linea. https://t.co/962fVUdyq6 🌷. . pic.twitter.com/0HcUdW7yfJ — Lolita Ayala (@LolitaAyalaN) November 27, 2020

Usuarios de redes sociales aprovecharon la publicación de la periodista para cuestionarle si lanzaría una versión de Phil Barrera, haciendo alusión al famoso incidente que pasó Lolita al tener problemas en la garganta en plena transmisión en vivo.

“¡Ay claro, sí, aumentaremos la variedad! Piden que lo ponga, el momento de que se me atoró una flema. Me pareció… primero me dio una pena espantosa de que me hicieran memes por este mal momento que tuve. Pero ahora me cae en gracia, muy en gracia porque, qué bárbaros, que imaginación”, expresó la periodista a la revista Quién.

Hola ! Buenos días , estoy muy contenta por el buen recibimiento que hemos tenido . Hoy puedes apoyar a @SoloxAyudarIAP a través de la compra de tu camiseta preferida así como apoyar negocios locales … #shopsmallbusiness . https://t.co/962fVUdyq6 pic.twitter.com/GdLTQGx9OD — Lolita Ayala (@LolitaAyalaN) November 28, 2020

Lolita Ayala anunció a través de Twitter que gran parte de las ganancias obtenidas a través de la venta de las camisas será destinada a la fundación que ella misma creó hace 35 años, Solo Por Ayudar I.A.P. A sí mismo, otra parte de las ganancias se donarán para apoyar a negocios locales que han sido afectados por la pandemia por covid 19.