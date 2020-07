LadyMaquillaje, se niega a usar bien el cubrebocas para no arruinar su imagen

Escucha la nota:



Una mujer se ha vuelvo viral en redes sociales al negarse a ser sanitizada debido a que no quería que le arruinaran el maquillaje, es por ello que la han apodado #LadyMaquillaje.

De acuerdo con el video, la mujer acudió al Centro de Salud de Santiago Papasquiaro lugar en donde le pidieron usar el cubrebocas hasta la nariz para poder acceder a las instalaciones, ya que lo tenia colocado de manera incorrecta. Sin embargo, ésta se niega por lo que se le negó el acceso.

Antes muerta 💀 que sanitizada 😂 mi cielaaaa 💅

Se niega a acatar medidas contra el #COVID19; la apodan #LadyMaquillaje 😷😏💄 pic.twitter.com/I406ofLAIK — Anonymous Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) July 24, 2020

“Si le vas a hablar a la policía háblale, no estoy haciendo nada malo, el spray no me lo vas a echar porque me vas arruinar la pintura, ¿cómo la hacen de emoción no?”, dice la mujer al personal de Salud.

El uso del cubrebocas es una medida recomendable para reducir el contagio que implica el coronavirus.