Lady Tacos de Canasta denuncia abuso policial; peatones la defienden

Se ha vuelto viral las imágenes de Lady Tacos de Canasta en el Centro Histórico de la Ciudad de México con toda su mercancía en el suelo, lo que ha generado indignación en redes sociales.

Este jueves un par de elementos de seguridad se acercaron a la muxe para solicitarle que retirara su mercancía debido a que no está permitido trabajar en la zona y que de hacerlo incurriría a una falta administrativa.

No cuidan a las mujeres.

No cuidan a la comunidad LGBTI+

No cuidan a los niños.

No cuidan al más vulnerable

¿Entonces qué carajos hacen?

LA POLICÍA NO NOS CUIDA #LadyTacosDeCanasta pic.twitter.com/4os4e1rlFZ

— Luis Cuevas (@CuevasC27) August 20, 2020