Jóvenes hallan restos humanos en maleta, lo comparten en TikTok

Un grupo de jóvenes se sorprendieron al encontrar una maleta llena de restos humanos, por lo que decidieron grabar el hecho y subirlo a la red social, TikTok.

El suceso ocurrió el pasado viernes, cuando los adolescentes se encontraban en una playa en Seattle, Washington, Estados Unidos, y hallaron una maleta negra, pero bromearon al decir que habría dinero adentro, sin embargo, al abrir el equipaje se “desprendió un olor abrumador”.

Then some TikTokers found a suitcase with a horrible odor coming from it on a Seattle beach. They filmed it. pic.twitter.com/odsMwmGeyI

— aiden (@aid8nn) June 22, 2020