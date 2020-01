Joven encuentra a su abuelo fallecido en Google Maps

La función Street View de Google Maps, permitió que una joven pudiera encontrar a su abuelo fallecido en una granja en Labor de Guadalupe, en el estado de Durango.

A través de su cuenta de Twitter, Yajaira compartió el recorrido hacia la granja con un emotivo mensaje que cuenta con más de 448 mil “me gusta”.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020