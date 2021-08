¡Increible! Descubren pez ballena naranja en California

En la bahía de Monterey, California, cientificos descubrieron un pez ballena naranja, esto gracias a un submarino de control remoto, operado por expertos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI).

Según LiveScience, se trata solo del 18.º avistamiento de un pez ballena en 34 años de exploraciones en aguas profundas.

La primera vez que se observó a esta especie fue en 1895, este pez ha sido un misterio para la comunidad científica debido sus tres diferentes formas corporales que adquiere durante su ciclo de vida.

“Los peces ballena son raramente avistados con vida en las profundidades, hay tantos misterios alrededor de este magnifico pez sin resolver”, comentaron los científicos en su Twitter, “Con cada inmersión en aguas profundas, descubrimos más misterios y resolvemos otros”.

#FreshFromTheDeep: A whalefish was spotted last week with ROV Doc Ricketts!

This whalefish (order Cetomimiformes) was encountered by @beroe‘s team on their R/V Western Flyer expedition 2,013 meters deep offshore of Monterey Bay. pic.twitter.com/vm7rtbJLwE

— MBARI (@MBARI_News) August 6, 2021