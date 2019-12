Hospital viste a bebés como personajes de “Star Wars” (FOTOS)

El hospital AdventHealth for Women de Orlando, Florida, Estados Unidos, vistió el pasado viernes a los recién nacidos como personajes de “Star Wars”, en coincidencia con el estreno del episodio IX y último esta saga cinematográfica, “The Rise of Skywalker”.

“La fuerza es fuerte en nuestros nuevos recién nacidos. Los bebés del AdventHealth for Women se están metiendo en los personajes para celebrar la llegada de la tan anticipada película de Star Wars #TheRiseOfSkywalker“, dijo el centro hospitalario en su cuenta de Twitter.

The Force is strong with our newest arrivals! Babies at AdventHealth for Women are getting into character in celebration of the highly anticipated film, @starwars: #TheRiseofSkywalker. pic.twitter.com/wv9CfJdUTV

— AdventHealth (@AdventHealth) December 20, 2019