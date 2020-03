Homenajean a personal médico con aplausos desde balcones en NY

Los ciudadanos de Nueva York se unieron este viernes a los homenajes al personal médico que lucha contra la pandemia del coronavirus y, como ya se ha visto en Italia, España o el Reino Unido, salieron a sus balcones a aplaudir a estos profesionales.

En una iniciativa impulsada en redes sociales con el la etiqueta #ClapBecauseWeCare (Aplaude porque nos importa), los neoyorquinos comenzaron a aplaudir este viernes a las 19.00 hora local en un homenaje que duró dos minutos.

“Desde sus puertas, sus ventanas, sus balcones, las azoteas, las salas de estar, sus jardines… Desde donde quiera que estén, y a una distancia social segura”, señala la convocatoria.

Información relacionada: Viaja a Italia con amante y se contagia de Covid-19

Numerosos vídeos publicados en redes sociales mostraban a vecinos de los cinco distritos de Nueva York, -Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island y Manhattan-, aplaudiendo y vitoreando a los profesionales que trabajan diariamente en los ya abarrotados hospitales de la metrópolis.

Thank you everyone- doctors, nurses, cleaning staff, mailman, grocery cashiers/restocking guys, restaurant staff, delivery guys, sanitation guys, first responders , MTA staff and our city and state government public servants out there – every day! Thank you! #ClapBecauseWeCare pic.twitter.com/EgzsiMtXmn

— Elizete (@elizeteg) March 27, 2020