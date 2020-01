Hombre muere tras recibir un solo golpe (VIDEO)

Dentro de un bar en St. Clair Shores, Michigan, Estados Unidos, un hombre de 47 años perdió la vida, luego de haber sido golpeado.

De acuerdo con medios nacionales, la policía compartió un video con el título de “suckernocaut”, que muestra lo que ocurrió el pasado 22 de diciembre, cuando un hombre de 33 años, agredió a Shawn Kubic, quien falleció días después en un hospital.

BREAKING: DEADLY sucker punch at Kapone’s Bar (St. Clair Shores) shows 47 year old Shawn Kubic attacked Sun Dec. 22nd. Hatum Akrawi is BEHIND BARS charged w/ 2nd degree MURDER & manslaughter. A 2nd man also CHARGED, after throwing drink on victim. ⁦ @wxyzdetroit ⁩ #4PM #6PM pic.twitter.com/mw8byxA8dG

Información relacionada: Tras ser detenido por alcoholímetro, conductor acepta tener drogas y vino (VIDEO)

El día del incidente, la policía encontró a Kubic en el suelo, quien estaba inconsciente y con sangre, por lo que fue llevado a un hospital de la localidad para ser tratado, sin embargo, las autoridades confirmaron que perdió la vida debido a sus heridas, cuatro días después.

La Fiscalía del condado de Macomb indicó que la víctima volteó la cabeza para hablar con un amigo, cuando el agresor, Hatum Jarguis Akrawi lo golpeó.

Jarguis Akrawi fue procesado el pasado 27 de diciembre, por homicidio en segundo grado y homicidio involuntario, por lo que se le aplicó una fianza de 200 mil dólares.

He’s accused of sucker punching a man inside a Saint Clair Shores bar. Now that man, 47-year-old Shawn Kubic, has died… and Hatum Akrawi is charged with murder. MORE: @FOX2News 5:30PM pic.twitter.com/LIYLK8lLV5

— Erika Erickson (@FOX2Erika) December 27, 2019