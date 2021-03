Hombre hereda sus bienes a su perrita Jacky tras pelear con sus hijos

Om Narayan es un agricultor de India, quien tras una pelea con sus hijos decidió no solo desheredarlos, sino que designó como su heredero a Jacky, su mascota.

La perrita heredará la mitad de su casa y unterreno de 8 hectáreas, la otra mitad será para su esposa.

“Mi esposa y mi perro me cuidan. Después de mi muerte, quiero que mi segunda esposa, Champa y el perro Jacky, hereden todas las propiedades que tengo”, declaró.

A 50-year-old man from Chhindwara has bequeathed half his, property to his dog in his will @GargiRawat @ShonakshiC @RajputAditi @vinodkapri pic.twitter.com/FnEnJpvpvQ

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 31, 2020