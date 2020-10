¡Hello Kitty regresa a la televisión!

Escucha la nota:



La gatita más famosa regresa a la televisión. Hello Kitty y sus cinco amigos más cercanos, My Melody, Keroppi, Badtz-Maru, Pompompurin y Kuromi tendrán una serie nueva que será trasmitida en YouTube.

Será producida por Split Studio y se titula Hello Kitty and Friends Supercute Adventures.

Hello Kitty y sus amigos compartirán y mostrarán sus personalidades únicas, saliendo de sus zonas de confort para experimentar y aprender cosas nuevas, afrontar desafíos y hacer nuevos amigos, dijo Jill Koch, vicepresidenta sénior de ventas y Desarrollo comercial en Sanrio, Inc.

El estreno de Hello Kitty and Friends Supercute Adventures será este lunes 26 de octubre a través del canal oficial de YouTube de Hello Kitty and Friends.