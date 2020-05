Hace “broma” para TikTok en el metro, policía lo investiga

Con la situación mundial del Covid-19, la red social TikTok, se hizo más popular, sin embargo, no todos los videos reciben comentarios positivos.

Tal es el caso de Josh Popkin, un influencer que realizó una broma en el metro de Nueva York, Estados Unidos. El joven entró al vagón con una caja de plástico llena de cereal con leche y posteriormente lo tiró.

A new low: Pulling a prank on essential workers in the middle of a global pandemic. And making essential workers clean up your mess. Despicable. https://t.co/hMu8g5cJY9

— MTA. Stay Home. Stop the Spread. (@MTA) May 13, 2020