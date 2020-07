Florista de la CDMX pide ayuda a AMLO tras ser arrestada tres veces

Escucha la nota:



En redes sociales se difundió el caso de una mujer que vende flores en calles de la Ciudad de México, pero en medio de la crisis por la pandemia del Covid-19, autoridades la han detenido, por lo que pidió ayuda al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video, la florista, Silvia Narcisa Ramírez narró que ha sido agredida por la policía y llevada al ‘Torito’, por lo que dijo que no sabe qué “es lo que quiere el gobierno, yo vendo en la calle, tengo mi lugar allá por el Monumento a la Revolución, pero ahorita como esta todo esto de la epidemia, y todo eso de la pandemia, no hay gente, está todo cerrado, pero ya estamos cansados, yo tengo hijos que mantener, tengo que pagar renta, tengo que pagar cosas”.

Silvia comentó que la han agarrado los de las camionetas, “ya van dos, tres veces que me golpean, me quitan mis cosas, me hacen como quieren, yo ando trabajando, no ando robando nada a nadie, ando trabajando sanamente, así como lo ven”.

Además, dijo que ya van tres veces que la encierran, y pidió ayuda a López Obrador para que los apoye y ayude para que se acabe todo lo que está viviendo. “Señor, Andrés Manuel, ya ayúdenos por favor, somos gente pobre que queremos salir adelante”.

Luego de que las imágenes de Silvia Narcisa, rompiendo en llanto, se hicieran virales, la usuaria que compartió el video hizo un llamado para que le compren flores y la ayuden, sin embargo, en otra publicación, la joven indicó que hay una cuenta para que las personas que gusten, puedan hacerle depósitos.