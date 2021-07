Firulais: ¿Por qué se les llama así a los perros?

Escucha la nota:



Sin duda, el perro es el animal favorito de muchas personas para tener una mascota, además de ser considerado como el “mejor amigo del hombre”, sin embargo, pese a que puede adquirir cualquier nombre, es muy común llamarlos ‘Firulais’, sobre todo a los que habitan en la calle.

No obstante, esta forma de referirnos a ellos tiene un origen y significado. No, no tiene que ver con alguna caricatura o por un canino famoso, en realidad tiene que ver con una mala pronunciación de una frase en inglés y aquí te contamos cuál es.

¿’Firulais’ o Free of lice?

Tal y como mencionamos, esta palabra deriva de un concepto más amplio y abstracto, como algunos otros anglicismos, que son aquellas procedentes del idioma inglés, pero se usan en otra lengua o incluso se pueden hacer adaptaciones de la misma.

No obstante, el término se remonta a mediados del siglo XX en Estados Unidos, por parte de los trabajadores agrícolas que regresaban a México, a quienes las autoridades del país norteamericano les hacían mención de la frase ‘Free of lice’, cuyo significado es “libre de pulgas”.

Lo anterior, debido a que al cruzar la frontera se les pedía que sus perros estuvieran en perfectas condiciones que implicaban limpieza, y sin cualquier tipo de insectos como pulgas, garrapatas o piojos.

Ante el poco e incluso nulo dominio del inglés por parte de los trabajadores mexicanos, esa pequeña oración comenzó a descomponerse tanto cuando entraban a Estados Unidos o regresaban a México, ya que comenzaron a usarla para presumir que sus mascotas “eran los más finos”.

Con ello, surgió la pronunciación “Fri yu lais”, que con el paso del tiempo, terminó por convertirse en “Firulais” por las burlas que se generaron de parte de los mexicanos que no salían de la República y así comenzaron a llamar a los perros callejeros o de rancho, independientemente de si tenían pulgas o no, y que en la actualidad ha servido de nombre para muchas mascotas.