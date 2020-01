Finge fallecimiento de su exesposo y él se queda sin amigos

Un hombre se llevó una gran sorpresa luego de que encontró una tumba con su nombre, en el cementerio de la ciudad Forfar, Escocia.

A Alan Hattel, de 75 años, también le llamó la atención que en la lápida estaba escrito el nombre de su exesposa, de la que se separó hace 26 años, y con quien tiene dos hijos en común.

Alan Hattel: Man assumed to be dead after ex-wife built a tombstone for him https://t.co/c8wOQvCZ08 pic.twitter.com/cYXffKZ5Vw

— Street Talk (@stree_talk) January 23, 2020