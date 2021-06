Familia viaja a Brasil para la Copa América; descubre que será sin público

La familia se llevó una triste sorpresa al enterarse que no podrián entrar a ver su selección.

Con la camiseta bien puesta, una familia colombiana – residente en Miami, Estados Unidos- viajó a Brasil para apoyar a su selección de futbol durante la Copa América, para llevarse la sorpresa de que los partidos se jugarían sin público.

Julia Calderón y sus hijos Brian y Harry planearon el viaje para ver de cerca a su selección, sin embargo, al llegar al estadio se toparon con la noticia de que no los dejarían entrar debido a las restricciones por Covid- 19 durante el torneo.

Reportero hizo viral la decepción de la familia

Luego de su decepción, la familia fue abordada por un periodista de UOL Esporte, quien fue el que viralizó su mala fortuna.

“No sabíamos que no había público y no pudimos entrar. Lo lógico era que se jugara con público porque en Colombia se iba a jugar con el 30 % de la ocupación de los estadios. Creíamos que iba a ser igual y no fue así”, dijo Julia.

Copa América con diversas complicaciones de organización

La confusión de la familia pudo haber sido debido a las complicaciones que trajo el Covid- 19 para la organización del encuentro deportivo.

En primera instancia, se había considerado a Argentina y Colombia como sedes de la Copa América.

Colombia finalmente rechazó la petición por la crisis política y Argentina por las restricciones por Coronavirus, así que el evento terminó a cargo de Brasil.

En este país, los encargados de la Copa América estipularon que los partidos se jugarían sin público.

De acuerdo con Julia, ella y su familia pensaron que los partidos podrían albergar 30% de fans en los estadios.

La Copa América arrancó este 11 de junio en Brasil, el país más afectado por el Coronavirus, y a pesar de verse empañado por las premuras de la organización ha sido uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del balompíe y sobre todo por los fans de Diego Armando Maradona a quien se le hizo un homenaje.