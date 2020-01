Familia se baja del avión en el que iba AMLO (VIDEO)

Una familia integrada por dos adultos y dos menores, decidió bajarse del avión en el que venía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por razones de “seguridad”.

A través de redes sociales, se difundieron videos de los pasajeros, quienes iban a trasladarse a Villahermosa, Tabasco, a bordo del vuelo 507 de Aeroméxico.

Una familia se bajó del avión en el que viajaba #AMLO, el papá dijo que era por su seguridad y la de su familia. No había pensado en esa posibilidad 🤔, el uso de un avión privado implica no solo seguridad para quien lo usa, para quien no, también. pic.twitter.com/HkISaFgXFG

— Yuni_se (@Yuni_se) January 31, 2020