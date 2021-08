Este coche LEGO ¡se puede manejar!

La empresa japonesa, LEGO, lo hizo de nuevo, construyó un nuevo coche tamaño real que se puede conducir y es funcional, este automovíl se realizó más de 477,000 piezas del famoso juego de construcción.

Se trata de un Toyota GR supra que además de saber tamaño real se puede conducir según la empresa.

This incredible 1:1 scale LEGO Toyota GR Supra uses 477,303 bricks and can be driven! 🤩#Cars #Toyota #GRSupra #ToyotaGazooRacing pic.twitter.com/0D0LmtrERA

— LEGO (@LEGO_Group) August 14, 2021