“Estamos destinados a extinguirnos por gente pen…”: funcionaria de Zapopan

La funcionaria del Gobierno de Zapopan, Lorena Gómez Haro, criticó a los vacacionistas que no hicieron caso al llamado de quedarse en casa, ante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La coordinadora del área de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos del Ayuntamiento, compartió un video en Facebook en el que arremete en contra de quienes decidieron pasar Semana Santa en la playa o en la “pin… montaña”.

“Neta estamos destinados a extinguirnos por gente como ustedes, estamos destinados a este tema de selección natural por gente tan pen… que no atiende las solicitudes, no del Gobierno eh. Pueden estar muy peleados con el Presidente y con el Gobernador, pero no pueden estar peleados con la OMS, con las estadísticas”, dijo la funcionaria.

“Lamento muchisisísimo tener conocidos y gente tan tonta y tan egoísta y si me van a borrar, bórrenme. Si sobrevivimos a esto, lo que menos quiero es convivir con ustedes”, agregó.