Enfermero rompe en llanto por rechazar abrazo de su hijo

En redes sociales se difundió un video que muestra a un enfermero llorar debido a que tuvo que rechazar el abrazo de su hijo por la contingencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19.

El hecho que se hizo viral ocurrió en Arabia Saudita. El padre del menor rompió en llanto al ver que el menor corrió hacia él, pero le indicó que debe mantener distancia para evitar el contagio.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020