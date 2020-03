En transmisión en vivo, sacerdote activa filtros de Facebook

Luego del brote de la pandemia del Covid-19 y la contingencia sanitaria por la enfermedad, algunos artistas han aprovechado para dar conciertos online, pero no solo la industria del entretenimiento se ha visto afectada, ya que los sacerdotes optaron por transmitir misas vía Internet.

Así fue el caso de Paolo Longo, un párroco de una iglesia de Salerno, Italia, quien transmitió en vivo una misa a través de Facebook, sin embargo, se hizo viral debido que olvidó desactivar los filtros de la red social, de acuerdo con La Vanguardia.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020