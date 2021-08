El nuevo Van Gogh es… ¿Un perro?

Escucha la nota:



Un video donde los protagonistas son una pareja de amigos perrunos, se ha hecho viral en la famosa aplicación Tik Tok. ¿La razón? Un perro muy famoso, llamado Oskar ha llevado sus dotes artísticos al extremo al tomar pinturas, pincel, montar su caballete y sin más, plasmar a su mejor amigo Johnny, un perro de raza Pug sobre un lienzo.

Miles de reacciones ha provocado este video que se titula “😝🎨 Is it similar? 🐶” y que se acompaña del tema Everything Sucks.

La cuenta que ha subido el material lleva el nombre de hoootdogs y acumula millones de visualizaciones de los mejores y más divertidos momentos que Oskar y Johnny comparten con sus humanos.

¿Tú crees que sí logró su cometido este lindo pintor?